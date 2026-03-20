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加州房產投資客占1/6 洛縣最熱

編譯組╱綜合報導
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加州約六分之一的房屋由非自住者持有，房產投資最活躍的地區趨向南部。(取自Pexels)
加州約六分之一的房屋由非自住者持有，房產投資最活躍的地區趨向南部。(取自Pexels)

據「信使報」（Mercury News）報導，加州約六分之一的房屋由非自住者持有，但投資者在各地區的市場影響力存在差異。

據BatchData報告數據顯示，各類規模的投資者在全州共持有128萬套房屋，占加州住宅及聯排別墅供應量的17%。

按房產持有量計算，加州投資者最活躍的地區是洛杉磯縣（Los Angeles County），截至2025年第三季度，投資者在此掌控著17萬9294套住宅。其次依序為聖伯納汀諾（San Bernardino）縣12萬3088套、河濱（Riverside）縣10萬3183套、聖地牙哥（San Diego）縣7萬9127套、橙縣（Orange County）7萬4663套。這些地區均位於加州南部。人口稀少、地處偏遠的縣份投資者持有的房屋數量最少。

按占比畫分，若考察非業主自住房屋的比率，投資者在加州部分人口稀少縣份的住房市場占據主導地位，例如塞拉縣（Sierra County）72%的房屋由投資者持有，莫諾（Mono）縣以64%位居第二，普魯默斯（Plumas）縣57%，莫多克（Modoc）縣51%，阿爾平（Alpine）縣50%。這些隱秘角落的投資房產多為度假屋。

在人口密集的就業中心周邊，投資者影響力相對有限：聖馬刁（San Mateo）縣11%，馬連（Marin）縣和文圖拉（Ventura）縣12%，洛杉磯縣和阿拉米達（Alameda）縣13%。

投資熱點分布方面，若考察2020年至2025年第三季度投資者購房數量，南部地區再次占據主導地位。全州範圍內，投資者共購入47萬1500套房產。購房量最高的縣依次為：洛杉磯縣6萬5496套、聖伯納汀縣4萬8889套、河濱縣4萬5963套、聖地牙哥縣3萬零314套、橙縣2萬7962套。

同樣，人口稀少、遠離城市生活的縣份購房量最低。

價格方面，全州2020-2025年購房均價為87萬6000美元，但各縣差異顯著。灣區縣份房價最高：聖馬刁縣與聖他克拉拉縣（174萬美元）、馬連縣（171萬美元）、舊金山縣（166萬美元）。橙縣以140萬美元位列第五。而低價地區遠離都市圈。

綜合購房數量與單價數據，可知2020-2025年間投資者在哪些縣投入最多資金，全州收購總額達4130億美元。

最大目標是洛杉磯縣（820億美元），其次是橙縣（390億美元）、聖地牙哥縣（360億美元）、河濱縣（350億美元）和聖伯納汀縣（250億美元）。

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