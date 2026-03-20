房貸利率回升逼近6% 後市走向仍有變數

3月16日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

3月16日當周，美國房貸利率 與上周相比全面上升，30年期固定房貸利率升至5.875%。儘管利率略有回彈，但整體仍處於近三年相對低點，帶動購屋與再融資申請量較去年同期增加，顯示市場需求逐步回溫。

根據Freddie Mac 3月12日公布的最新報告，截至當周，30年期固定房貸平均利率為6.11%，較前一周上升0.11個百分點。分析指出，利率雖有短期波動，但仍低於過去幾年的高位區間，對部分觀望中的購屋者而言，具一定吸引力。

另一方面，Fannie Mae在3月經濟預測中指出，2026年房貸利率有望逐步下降，預估第二季降至5.9%、第三季5.8%、第四季進一步降至5.7%；至2027年，利率將在5.6%至5.7%區間徘徊。該機構同時下修未來兩年經濟成長預期，認為2026與2027年的國內生產毛額（GDP）增速將低於先前預測。

一般而言，經濟成長強勁時，市場資金需求增加，帶動利率走高；反之，若經濟動能轉弱，利率則有下行壓力。Fannie Mae此次調降GDP預期，意味未來經濟可能趨於溫和，為房貸利率走低提供空間。

不過，市場短期仍面臨多重變數。近期10年期國債殖利率呈現上行趨勢，主要反映投資人對通膨風險的擔憂。能源市場波動、油價 走高，使通膨壓力升溫，進而推升債券殖利率，也對房貸利率形成上行壓力。

同時，地緣政治不確定性持續干擾市場。中東局勢緊張影響原油供應，推高油價，進一步加劇通膨疑慮。有房貸市場專家指出，通膨是「債券與房貸利率的最大敵人」，當油價上漲時，往往會抵銷經濟轉弱帶來的降息預期。近期金價同步走高，也反映市場避險情緒升溫。