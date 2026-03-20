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橙縣公寓重建增350戶 居民反彈 憂帶來交通壅塞

記者啟鉻╱橙縣報導
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橙縣公平住宅公司(Equity Residential)計畫將所屬Vista del Lago公寓部分區域重建為六層樓住宅，增加單位數量，引發爭議。圖為公寓入口。(取自Vista del Lago公寓官網)
橙縣公平住宅公司(Equity Residential)計畫將所屬Vista del Lago公寓部分區域重建為六層樓住宅，增加單位數量，引發爭議。圖為公寓入口。(取自Vista del Lago公寓官網)

據橙縣紀事報報導，米慎維埃和（Mission Viejo）最大的公寓業主之一公平住宅公司（Equity Residential）計畫將所屬Vista del Lago公寓部分區域重建為六層樓住宅，增加單位數量，但該建案引發爭議。

Vista del Lago公寓建於1986年，位於Marguerite Parkway 21622號，現有608個單位，多為兩層樓的單臥與雙臥公寓，周邊多為獨立住宅，西側則為Portola Plaza購物中心。若計畫獲批，總單位數將增至958個，淨增350個單位。

根據提案，將拆除68個現有單位、網球場和會所，範圍涵蓋總面積33.6英畝中的3.87英畝區域。新建六層樓住宅將設有418個單位，包括開放式套房、單臥及雙臥公寓，面積從604平方呎到1258平方呎不等。公寓建築將圍繞七層停車結構，提供658個車位，並附設租賃辦公室、健身中心、共享辦公空間、寵物水療、戶外聚會區及屋頂游泳池平台。提案指出，53個單位將保留作為可負擔房，其中26個為極低收入戶、27個為低收入戶。

市規畫與交通委員會（Planning and Transportation Commission）在2月全票通過，建議將此案提交市議會，包括批准修改城市的總體規畫及分區圖。在公開意見發表環節，共有六人支持計畫，19人反對，主要關切交通、治安及生活品質問題。居民羅安東絲基（Debbie Lewandowski，音譯）說：「天啊，他們竟然要在一個根本無法承受的路口建這麼龐大的建築。」她已發起反對請願，並已約有300份簽名。附近居民擔心，新開發將加劇Santa Margarita Parkway附近交通壅擁堵，並改變周邊規畫社區的特色。

對此，公平住宅公司代表蘇林斯（Drew Sullins）表示，開發設計充分考慮社區特色，建築在公寓區內退縮距離足夠，外觀不會對周邊環境造成明顯影響，並由建築師提供效果圖證明視野影響有限。他強調，公司將提供搬遷選項及協助，確保受影響住戶能找到舒適的新家。

市府官員指出，提案須遵循州政府近期住房法規，限制市府拒絕或降低分區密度的權力，並允許開發商增加單位數量及獲得特殊建築規範豁免。市長巴克娜姆（Wendy Bucknum）說：「我們理解這將改變城市動態，但州政府不在乎。我們在乎。」她強調，市府已盡力對抗部分州政府強制住房法規，市府並不是反對住房，市府知道怎樣的項目對當地最好。

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