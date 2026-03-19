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內陸知名購物中心「維多利亞花園」5.3億元易主

記者啟鉻／庫卡蒙加牧場報導
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南加內陸知名戶外型購物中心維多利亞花園購物步行街近日完成重大交易，以超過五億美元易主。（記者啟鉻／攝影）
南加內陸知名戶外型購物中心維多利亞花園購物步行街近日完成重大交易，以超過五億美元易主。（記者啟鉻／攝影）

據The Press-Enterprise報導，南加州庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的知名戶外型購物中心維多利亞花園購物步行街（Victoria Gardens）近日完成重大交易，以超過５億美元易主。新業主計畫投入5000萬美元升級並打造更多活動體驗，增加人流並營造更具活力的商圈氛圍。

總部位橙縣新港灘（Newport Beach）的房地產公司Redwood West，與爾灣的房地產公司Panattoni合作，以5億3000萬美元收購該購物中心。Redwood West於3月12日宣布交易完成。

Victoria Gardens於2004年10月開幕，已成為南加州最具代表性的購物與休閒地標之一，每年吸引大量消費者與遊客前來。此次出售前，該購物中心由Brookfield Properties與Queensland Investment Corporation共同持有，兩家公司3月稍早將物業掛牌出售。

新業主表示，未來將對商場進行大規模升級。Redwood West計畫投入約5000萬美元改善與更新購物中心，包括景觀美化、公共空間升級及廣場改造等工程，以進一步提升整體環境與消費體驗。

Redwood West管理合夥人Colby Cyburt表示，該購物中心目前已匯集眾多全美及國際品牌，公司未來將逐步優化商戶組合，持續打造零售、餐飲與體驗並重的商業環境。「我們的策略是逐步、審慎調整品牌組合，為區域居民與遊客提供更均衡的購物、餐飲與娛樂體驗。」

此外，新業主還計畫在商場定期舉辦現場音樂、社區聚會、文化活動及季節性慶典等活動，並推出快閃活動與各類體驗項目，藉此增加人流並營造更具活力的商業氛圍。公司同時規劃重新整修商場的Town Square與多個廣場空間，進一步強化其以行人為主的戶外生活型購物中心特色。

庫卡蒙加牧場市府經濟發展局局長Matt Marquez表示，近年越來越多企業將目光投向該市，優越的地理位置靠近海岸、山區與高沙漠地區，加上居民收入與人口結構條件良好，使其成為企業進軍內陸帝國（Inland Empire）市場的重要據點。

他指出，維多利亞購物步行街每年吸引至少1400萬訪客，長期以來都是區域內最受歡迎的生活型購物中心之一。

報導指出，近年來，商場也吸引多個高端品牌進駐，其中包括奢侈品牌Chanel在內陸帝國開設的首家門店，以及洛杉磯餐飲品牌Mendocino Farms在該地區的首間分店。隨著新業主接手並推動升級計畫，該購物中心未來的發展備受市場關注。

南加內陸戶外型購物中心維多利亞花園購物步行街近日易主，新業主計畫投入5000萬美...
南加內陸戶外型購物中心維多利亞花園購物步行街近日易主，新業主計畫投入5000萬美元升級並打造更多活動體驗。（Victoria Gardens臉書）

新業主還計畫在商場定期舉辦現場音樂、社區聚會、文化活動及季節性慶典等活動。（Vi...
新業主還計畫在商場定期舉辦現場音樂、社區聚會、文化活動及季節性慶典等活動。（Victoria Gardens臉書）

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