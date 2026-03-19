內陸知名購物中心「維多利亞花園」5.3億元易主
據The Press-Enterprise報導，南加州庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的知名戶外型購物中心維多利亞花園購物步行街（Victoria Gardens）近日完成重大交易，以超過５億美元易主。新業主計畫投入5000萬美元升級並打造更多活動體驗，增加人流並營造更具活力的商圈氛圍。
總部位橙縣新港灘（Newport Beach）的房地產公司Redwood West，與爾灣的房地產公司Panattoni合作，以5億3000萬美元收購該購物中心。Redwood West於3月12日宣布交易完成。
Victoria Gardens於2004年10月開幕，已成為南加州最具代表性的購物與休閒地標之一，每年吸引大量消費者與遊客前來。此次出售前，該購物中心由Brookfield Properties與Queensland Investment Corporation共同持有，兩家公司3月稍早將物業掛牌出售。
新業主表示，未來將對商場進行大規模升級。Redwood West計畫投入約5000萬美元改善與更新購物中心，包括景觀美化、公共空間升級及廣場改造等工程，以進一步提升整體環境與消費體驗。
Redwood West管理合夥人Colby Cyburt表示，該購物中心目前已匯集眾多全美及國際品牌，公司未來將逐步優化商戶組合，持續打造零售、餐飲與體驗並重的商業環境。「我們的策略是逐步、審慎調整品牌組合，為區域居民與遊客提供更均衡的購物、餐飲與娛樂體驗。」
此外，新業主還計畫在商場定期舉辦現場音樂、社區聚會、文化活動及季節性慶典等活動，並推出快閃活動與各類體驗項目，藉此增加人流並營造更具活力的商業氛圍。公司同時規劃重新整修商場的Town Square與多個廣場空間，進一步強化其以行人為主的戶外生活型購物中心特色。
庫卡蒙加牧場市府經濟發展局局長Matt Marquez表示，近年越來越多企業將目光投向該市，優越的地理位置靠近海岸、山區與高沙漠地區，加上居民收入與人口結構條件良好，使其成為企業進軍內陸帝國（Inland Empire）市場的重要據點。
他指出，維多利亞購物步行街每年吸引至少1400萬訪客，長期以來都是區域內最受歡迎的生活型購物中心之一。
報導指出，近年來，商場也吸引多個高端品牌進駐，其中包括奢侈品牌Chanel在內陸帝國開設的首家門店，以及洛杉磯餐飲品牌Mendocino Farms在該地區的首間分店。隨著新業主接手並推動升級計畫，該購物中心未來的發展備受市場關注。
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