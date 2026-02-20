安大略KB Home新案 新屋售價76萬起

KB Home 在安大略新建案的樣品屋，提供參觀。(記者啟鉻／攝影)

全美知名住宅建商KB Home日前宣布，在內陸聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）位於Compass Pointe總體規畫社區內，推出兩個全新住宅社區，即Meridian at Compass Pointe與Solstice at Compass Pointe，新屋售價自76萬美元起。

根據該建商提供資訊，安大略市融合小鎮風情、自然景觀與活躍的市中心生活機能，市區內聚集咖啡 館、特色餐廳、精品商店、手作藝術工作室及多元社交空間，深受居民與遊客喜愛。KB Home表示，這次推出的新住宅以現代家庭生活需求為核心，採開放式設計，結合可俯瞰寬敞起居空間的現代化廚房、並有步入式衣櫃的主臥套房，以及充足收納空間。

具體來說，社區Meridian at Compass Pointe提供兩層住宅，最大可規畫5房3衛。社區Solstice at Compass Pointe的雙層住宅則最高可達5房3.5衛。社區並規畫多項公共設施，包括游泳池、涼亭、野餐區、兒童遊樂場及多處公園綠地，營造完善的家庭友善生活環境。

Compass Pointe總體規畫社區步行即可抵達附近學校，並緊鄰規畫中的Ontario Grand Park。該公園占地約340英畝，未來將打造為區域型大型公園與家庭休閒核心，規畫內容包括大型遊戲空間、農場主題中心、社區穀倉，以及可容納5000人的戶外圓形劇場。

新推出住宅區位於Haven Avenue與 East Parkview Street交會處，可快速銜接91、60、15與10號高速公路，並鄰近安大略國際機場，便於通勤至橙縣 與洛杉磯 縣主要就業中心。周邊亦鄰近安大略市中心，以及The Station at Eastvale、Goodman Commerce Center與Eastvale Gateway等購物、餐飲與娛樂據點，前往大熊湖（Big Bear Lake）等全年戶外休閒勝地十分便捷。