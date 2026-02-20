我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

安大略KB Home新案 新屋售價76萬起

記者啟鉻／安大略報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
KB Home 在安大略新建案的樣品屋，提供參觀。(記者啟鉻／攝影)
KB Home 在安大略新建案的樣品屋，提供參觀。(記者啟鉻／攝影)

全美知名住宅建商KB Home日前宣布，在內陸聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）位於Compass Pointe總體規畫社區內，推出兩個全新住宅社區，即Meridian at Compass Pointe與Solstice at Compass Pointe，新屋售價自76萬美元起。

根據該建商提供資訊，安大略市融合小鎮風情、自然景觀與活躍的市中心生活機能，市區內聚集咖啡館、特色餐廳、精品商店、手作藝術工作室及多元社交空間，深受居民與遊客喜愛。KB Home表示，這次推出的新住宅以現代家庭生活需求為核心，採開放式設計，結合可俯瞰寬敞起居空間的現代化廚房、並有步入式衣櫃的主臥套房，以及充足收納空間。

具體來說，社區Meridian at Compass Pointe提供兩層住宅，最大可規畫5房3衛。社區Solstice at Compass Pointe的雙層住宅則最高可達5房3.5衛。社區並規畫多項公共設施，包括游泳池、涼亭、野餐區、兒童遊樂場及多處公園綠地，營造完善的家庭友善生活環境。

Compass Pointe總體規畫社區步行即可抵達附近學校，並緊鄰規畫中的Ontario Grand Park。該公園占地約340英畝，未來將打造為區域型大型公園與家庭休閒核心，規畫內容包括大型遊戲空間、農場主題中心、社區穀倉，以及可容納5000人的戶外圓形劇場。

新推出住宅區位於Haven Avenue與 East Parkview Street交會處，可快速銜接91、60、15與10號高速公路，並鄰近安大略國際機場，便於通勤至橙縣洛杉磯縣主要就業中心。周邊亦鄰近安大略市中心，以及The Station at Eastvale、Goodman Commerce Center與Eastvale Gateway等購物、餐飲與娛樂據點，前往大熊湖（Big Bear Lake）等全年戶外休閒勝地十分便捷。

KB Home強調，公司最大特色是與客戶建立緊密且個人化合作關係，讓購屋者在整個購房過程中擁有真正的夥伴。每一棟KB Home住宅皆為量身打造，購屋者可依需求客製化平面配置、外觀風格，甚至社區內的居住位置。在設計與永續方面，KB Home住宅強調明亮寬敞的空間、流暢的室內外動線，並高度重視能源與用水效率，納入有助於提升室內健康的多項設計。其住宅通過ENERGY STAR®認證，全美新建住宅中符合該標準者不到12%，可為住戶帶來更佳的舒適度、健康品質及能源費用節省。

全美知名住宅建商KB Home宣布，安大略市位於Compass Pointe總體...
全美知名住宅建商KB Home宣布，安大略市位於Compass Pointe總體規畫社區內，正式推出兩個全新住宅社區，即Meridian at Compass Pointe與Solstice at Compass Pointe，新屋售價自76萬美元起。(記者啟鉻／攝影)

世報陪您半世紀

咖啡 洛杉磯 橙縣

上一則

NBA獨行俠雪上加霜 厄文確定整季報銷

下一則

世華橙縣分會第2屆會長交接 張淑華交棒林瑩姿

延伸閱讀

舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年

舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年
美中工商協會 搭建警民合作橋梁

美中工商協會 搭建警民合作橋梁
海外新移民非虛構文學研究會 3/27馬大成立

海外新移民非虛構文學研究會 3/27馬大成立
AAAC 美國亞裔活動中心首度匯聚九國文化交流同迎春博覽會圓滿落幕

AAAC 美國亞裔活動中心首度匯聚九國文化交流同迎春博覽會圓滿落幕
羊頭灣社區巡邏隊 助排除地鐵站屋頂積雪安全隱患

羊頭灣社區巡邏隊 助排除地鐵站屋頂積雪安全隱患
安大略迎馬年 特製首日封郵票

安大略迎馬年 特製首日封郵票

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕