安大略KB Home新案 新屋售價76萬起
全美知名住宅建商KB Home日前宣布，在內陸聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）位於Compass Pointe總體規畫社區內，推出兩個全新住宅社區，即Meridian at Compass Pointe與Solstice at Compass Pointe，新屋售價自76萬美元起。
根據該建商提供資訊，安大略市融合小鎮風情、自然景觀與活躍的市中心生活機能，市區內聚集咖啡館、特色餐廳、精品商店、手作藝術工作室及多元社交空間，深受居民與遊客喜愛。KB Home表示，這次推出的新住宅以現代家庭生活需求為核心，採開放式設計，結合可俯瞰寬敞起居空間的現代化廚房、並有步入式衣櫃的主臥套房，以及充足收納空間。
具體來說，社區Meridian at Compass Pointe提供兩層住宅，最大可規畫5房3衛。社區Solstice at Compass Pointe的雙層住宅則最高可達5房3.5衛。社區並規畫多項公共設施，包括游泳池、涼亭、野餐區、兒童遊樂場及多處公園綠地，營造完善的家庭友善生活環境。
Compass Pointe總體規畫社區步行即可抵達附近學校，並緊鄰規畫中的Ontario Grand Park。該公園占地約340英畝，未來將打造為區域型大型公園與家庭休閒核心，規畫內容包括大型遊戲空間、農場主題中心、社區穀倉，以及可容納5000人的戶外圓形劇場。
新推出住宅區位於Haven Avenue與 East Parkview Street交會處，可快速銜接91、60、15與10號高速公路，並鄰近安大略國際機場，便於通勤至橙縣與洛杉磯縣主要就業中心。周邊亦鄰近安大略市中心，以及The Station at Eastvale、Goodman Commerce Center與Eastvale Gateway等購物、餐飲與娛樂據點，前往大熊湖（Big Bear Lake）等全年戶外休閒勝地十分便捷。
KB Home強調，公司最大特色是與客戶建立緊密且個人化合作關係，讓購屋者在整個購房過程中擁有真正的夥伴。每一棟KB Home住宅皆為量身打造，購屋者可依需求客製化平面配置、外觀風格，甚至社區內的居住位置。在設計與永續方面，KB Home住宅強調明亮寬敞的空間、流暢的室內外動線，並高度重視能源與用水效率，納入有助於提升室內健康的多項設計。其住宅通過ENERGY STAR®認證，全美新建住宅中符合該標準者不到12%，可為住戶帶來更佳的舒適度、健康品質及能源費用節省。
