全美第6貴宅 塢德賽「綠山牆」8500萬成交

2025全美成交10大最高價住宅╱物業

KTVU報導，位於舊金山灣區 塢德賽（Woodside）、具有深厚歷史底蘊的豪宅莊園「綠山牆」（Green Gables，又名Mortimer Fleishhacker House），入選2025年全美十大最貴成交房產。根據線上房地產經紀公司Redfin的最新排名，該莊園以8500萬美元的成交價位列全美第6。

這座坐落於阿爾比恩大道329號（329 Albion Avenue）的莊園規模極為宏大，在74英畝的土地上共建有7棟住宅與10塊地塊，內部設有34間臥室與26間浴室。其戶外空間同樣極盡奢華，包含精緻的義大利式花園、羅馬風格的鏡面游泳池、多座專屬網球場。

根據KTVU先前的報導，該物業在去年5月掛牌時報價高達1.25億美元，是當時灣區市場上最昂貴的待售房產。

負責代理銷售的房地產公司Compass指出，這座莊園的交易極為罕見，原本曾考慮提供多種「土地組合」供買家分拆購入。然而，列名經紀人米勒（Brad Miller）向KTVU證實，這座莊園最終在9月份由單一買家整體購入。

「綠山牆」的故事可追溯至一個世紀以前；1911年，由當時的工業巨頭兼銀行家弗萊什哈克（Mortimer Fleishhacker Sr.）委託著名的Greene and Greene建築事務所設計。建築採英式莊園風格，最初僅45英畝，後經多年擴張至現有規模。該莊園由弗萊什哈克家族世代持有直至此次出售。

1966年，莊園曾主辦聯合國20周年慶祝活動，接待過時任秘書長宇丹（U Thant）及多國政要。Redfin在報告中特別提到，Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）在2021年因詐欺案受審期間，曾租下莊園內的一棟房屋居住。

從全美範圍來看，Redfin榜單的榜首是佛州 拿波里（Naples）的一座海濱莊園，成交價高達1.33億美元。