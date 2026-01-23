我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

全美第6貴宅 塢德賽「綠山牆」8500萬成交

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025全美成交10大最高價住宅╱物業
2025全美成交10大最高價住宅╱物業

KTVU報導，位於舊金山灣區塢德賽（Woodside）、具有深厚歷史底蘊的豪宅莊園「綠山牆」（Green Gables，又名Mortimer Fleishhacker House），入選2025年全美十大最貴成交房產。根據線上房地產經紀公司Redfin的最新排名，該莊園以8500萬美元的成交價位列全美第6。

這座坐落於阿爾比恩大道329號（329 Albion Avenue）的莊園規模極為宏大，在74英畝的土地上共建有7棟住宅與10塊地塊，內部設有34間臥室與26間浴室。其戶外空間同樣極盡奢華，包含精緻的義大利式花園、羅馬風格的鏡面游泳池、多座專屬網球場。

根據KTVU先前的報導，該物業在去年5月掛牌時報價高達1.25億美元，是當時灣區市場上最昂貴的待售房產。

負責代理銷售的房地產公司Compass指出，這座莊園的交易極為罕見，原本曾考慮提供多種「土地組合」供買家分拆購入。然而，列名經紀人米勒（Brad Miller）向KTVU證實，這座莊園最終在9月份由單一買家整體購入。

「綠山牆」的故事可追溯至一個世紀以前；1911年，由當時的工業巨頭兼銀行家弗萊什哈克（Mortimer Fleishhacker Sr.）委託著名的Greene and Greene建築事務所設計。建築採英式莊園風格，最初僅45英畝，後經多年擴張至現有規模。該莊園由弗萊什哈克家族世代持有直至此次出售。

1966年，莊園曾主辦聯合國20周年慶祝活動，接待過時任秘書長宇丹（U Thant）及多國政要。Redfin在報告中特別提到，Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）在2021年因詐欺案受審期間，曾租下莊園內的一棟房屋居住。

從全美範圍來看，Redfin榜單的榜首是佛州拿波里（Naples）的一座海濱莊園，成交價高達1.33億美元。

Redfin分析指出，2025年全美最昂貴的房產交易主要集中在佛州與加州。其中，洛杉磯與佛州沿海地區占據了前十名中的8個名額，「綠山牆」則是舊金山灣區唯一入榜的房產。這些頂級市場的典型豪宅成交價通常都超過1100萬美元。

2025全美成交10大最高價住宅╱物業 表格鏈結： https://do...
2025全美成交10大最高價住宅╱物業 表格鏈結： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EvgRGyMBYMksxvqosJ8Ti7efMUOTTIM7LlmlwJgE8Oo/edit?usp=sharing

佛州 灣區 舊金山

上一則

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

下一則

H Mart 加州Fremont旗艦店 購物與休閒一站體驗

延伸閱讀

住房危機／去年查封房產劇增14% 佛州最嚴重 今年可能更糟

住房危機／去年查封房產劇增14% 佛州最嚴重 今年可能更糟
強大寒流周六東進南侵 佛州恐罕見連2年下雪

強大寒流周六東進南侵 佛州恐罕見連2年下雪
強大寒流席捲中西部、東岸 溫暖佛州也可能迎罕見降雪

強大寒流席捲中西部、東岸 溫暖佛州也可能迎罕見降雪
皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮
曼達尼首日簽多項行政令 設5副市長

曼達尼首日簽多項行政令 設5副市長
曼達尼首日…亞當斯被起訴後所發行政令全廢除 設5名副市長

曼達尼首日…亞當斯被起訴後所發行政令全廢除 設5名副市長

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」