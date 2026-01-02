阿賽頓待拆房產激烈競價 高端買家搶進 原因揭曉

我的頻道

編譯組／綜合報導
阿賽頓一處待拆房產引發激烈競價大戰，最終以近1000萬美元成交。賣屋示意圖。(pexels)
阿賽頓一處待拆房產引發激烈競價大戰，最終以近1000萬美元成交。賣屋示意圖。(pexels)

SF Standard報導，在美國最昂貴的郵遞區號之一西阿賽頓（West Atherton），一筆看似「便宜」的950萬美元交易近日引發關注。位於123 Stockbridge Ave.的物件雖然吸引了多達14組買家出價，但真正令人競逐的並非那棟四臥四衛浴、法式鄉村風格的房屋，而是它所坐落的1.157英畝平坦土地。

Compass掛牌經紀人哈格蒂（Gina Haggarty）說：「實際上，買家看重的是土地本身，房屋並沒有什麼殘存價值。」她同時也代表買方，並坦言這棟房子幾乎可視為一個即將被拆除的建物。

這筆交易的特殊之處在於，它是阿賽頓地區罕見的困境銷售（distressed sale）。該房產於10月1日以接近800萬美元的價格上市，僅半個月後便進入合約階段。哈格蒂證實，快速出售旨在避免法拍。公開紀錄顯示，屋主在2017年的貸款仍欠將近500萬美元，受託人拍賣通知已發布，但房產在11月12日成交時尚未落入銀行手中。

巴洛阿圖（Palo Alto）的DeLeon Realty創辦人、阿賽頓市場專家德萊昂（Ken DeLeon）指出，該物件因困境出售、加上看房時間有限，使得成交價略低於當地拆除重建市場的普遍水準。然而，他表示近期「重建地塊」的需求正迅速升溫，在科技股強勢與市場對AI前景樂觀的共同推動下，開發商與自住買家的興趣明顯增加。

今年該地區多筆土地交易價量俱揚。例如，38 Elena Ave.一塊1.16英畝土地於2024年9月以940萬美元成交，半年後即以接近千萬美元的溢價轉售。德萊昂認為若今日再次釋出市場，價格可能更高。

另一筆代表市場熱度的交易則是57 Fairview Ave.，該地雖不到一英畝，但掛牌價789萬美元，卻在11月以1070萬美元成交，較一年前同區域類似地塊高出近三成。德萊昂指出，對開發商而言，這類價格已不具有利潤空間，但對希望打造「永久居所」的買家來說，成本並非關鍵。

目前，多位高端買家正在阿賽頓興建客製化豪宅，建築成本每平方呎約落在2200至2600美元。以典型2萬平方呎豪宅計算，光建築費即逼近5000萬美元，再加上約1000萬美元的土地成本–這仍是許多富裕買家願意接受的配置，即便整個許可與施工流程可能長達五年。

展望未來，德萊昂預期豪華市場將持續升溫。他大膽預測，2026年可能是他從業24年以來最強勁的一年；優質阿賽頓地塊供給不足，加上AI資金帶動的強大需求，將把明年的豪宅市場推向新高點。

AI 貸款 拍賣

