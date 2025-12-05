房貸利率走高 30年期升至6.28%

12月2日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為 5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

12月2日當周，美國房貸利率 全面走高，市場平均30年期固定抵押貸款 利率升至6.28%，結束先前連續下滑走勢。隨著多項市場指標延續上揚，短期內房貸利率預料仍可能面臨上行壓力。與市場平均相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%，對有購屋或再融資需求的民眾而言相對具吸引力。

佳信貸款報告指出，儘管抵押貸款利率已從近期年內低點回升，但民眾仍需評估再融資或利用房屋淨值貸款是否划算。對於有意購屋者而言，透過協商降低利率、申請經濟援助專案，或選擇審核條件較寬鬆的貸款方案，都能在高利率環境下降低進場門檻。

市場的不確定性部分來自聯準會（Fed）內部意見分歧。彭博資訊分析指出，在主席鮑爾（Jerome Powell）領導下，內部不同調的情況並不常見，但今年來異議明顯增加，使未來政策動向更難預測。9月降息 1碼被視為風險管理；10月再度降息時，內部分歧更為激烈，鮑爾甚至暗示下一次會議可能暫停寬鬆，同時有官員主張應降息2碼，亦有官員支持維持利率不變。

本周聯準會監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）將在眾議院金融服務委員會作證，市場也將藉其談話觀察聯邦公開市場操作委員會（FOMC）對經濟與政策的最新評估。FOMC下一次的降息決定預計於12月10日公布。