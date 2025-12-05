我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

房源稀缺 普利西迪歐高地老屋搶手 開價150%售出

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山一棟位於普利西迪歐高地、60多年未曾上市的百年老屋，近期以440萬美元成交，接近原始開價的150%。（取材自Google Maps）
舊金山一棟位於普利西迪歐高地、60多年未曾上市的百年老屋，近期以440萬美元成交，接近原始開價的150%。（取材自Google Maps）

SF Standard報導，舊金山北區獨棟住宅市場依舊炙手可熱。一棟位於普利西迪歐高地（Presidio Heights）、60多年未曾上市的百年老屋，儘管不具備現代買家常見需求，如停車位與主臥套房，仍於日前以440萬美元成交，價格接近原始開價的150%，凸顯此區稀缺物件的強勁競爭力。

該房產位於116 Cherry St.，擁有4間臥室、2.5間浴室，10月10日上市時的要價略低於300萬美元，由City Real Estate的盧里（Alexander Lurie）與科恩（David Cohen）共同掛牌。在短短數周內，此住宅吸引100次看房請求、16份書面出價，並經過兩輪競標後於11月下旬拍板售出。

科恩表示，該房屋屬於賣家祖父母所有，由於買家普遍不願再投入大規模修繕，房屋在上市前接受了為期一個月、總額約10萬美元的更新工程。兩位經紀人及其團隊耗時約200小時監督改造，包括更換廚房檯面與地板、整修其他房間的木地板、全面粉刷、園藝美化與室內布置。盧里指出，這筆10萬美元投入最終換得約100萬美元的價值提升。

雖然房屋沒有車庫，經紀人仍委託專家評估增建停車空間的可行性。結果顯示，不論是斜坡地形或建築結構，增建並非難事：建造一座無室內通道的雙車位車庫，硬成本約為40萬美元；若建造包含全層擴建與4車位車庫的方案，費用則約65萬美元。此外，也有潛在買家表示，希望將臥室樓層裡的一間小辦公室改為浴室及更衣室，以打造主臥套房。但盧里透露，最終買家傾向直接入住，不打算進行大幅改動。

代表買家的Compass經紀人保利（Monica Pauli）指出，此次交易案例展現普利西迪歐高地市場的兩大特徵：高需求與極低庫存，尤其是標價低於450萬美元的獨立住宅更是罕見。一旦出現，相當容易吸引多方競逐。

盧里提到，在房屋上市期間，他不斷聽到潛在買家與市場觀察者認為「沒有車位的房子不可能突破400萬美元」。然而實際競標結果完全顛覆了這項假設–甚至有多份出價超過400萬美元。

舊金山 園藝

上一則

這10個夜間習慣 可能在悄悄破壞你的睡眠

下一則

大家來寫書／蔡源佑《長壽的足跡》達觀一輩子

延伸閱讀

紐約房市白熱化 布碌崙6社區溢價成交

紐約房市白熱化 布碌崙6社區溢價成交
大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市

大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市
不能唱衰？上海整治網上「歪曲解讀」房產政策等不良資訊

不能唱衰？上海整治網上「歪曲解讀」房產政策等不良資訊
房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價
布碌崙華男詐騙長者 遭通緝

布碌崙華男詐騙長者 遭通緝
10月房市 美國中西部、東北部 成購屋熱區

10月房市 美國中西部、東北部 成購屋熱區

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...