房源稀缺 普利西迪歐高地老屋搶手 開價150%售出

舊金山一棟位於普利西迪歐高地、60多年未曾上市的百年老屋，近期以440萬美元成交，接近原始開價的150%。（取材自Google Maps）

SF Standard報導，舊金山 北區獨棟住宅市場依舊炙手可熱。一棟位於普利西迪歐高地（Presidio Heights）、60多年未曾上市的百年老屋，儘管不具備現代買家常見需求，如停車位與主臥套房，仍於日前以440萬美元成交，價格接近原始開價的150%，凸顯此區稀缺物件的強勁競爭力。

該房產位於116 Cherry St.，擁有4間臥室、2.5間浴室，10月10日上市時的要價略低於300萬美元，由City Real Estate的盧里（Alexander Lurie）與科恩（David Cohen）共同掛牌。在短短數周內，此住宅吸引100次看房請求、16份書面出價，並經過兩輪競標後於11月下旬拍板售出。

科恩表示，該房屋屬於賣家祖父母所有，由於買家普遍不願再投入大規模修繕，房屋在上市前接受了為期一個月、總額約10萬美元的更新工程。兩位經紀人及其團隊耗時約200小時監督改造，包括更換廚房檯面與地板、整修其他房間的木地板、全面粉刷、園藝 美化與室內布置。盧里指出，這筆10萬美元投入最終換得約100萬美元的價值提升。

雖然房屋沒有車庫，經紀人仍委託專家評估增建停車空間的可行性。結果顯示，不論是斜坡地形或建築結構，增建並非難事：建造一座無室內通道的雙車位車庫，硬成本約為40萬美元；若建造包含全層擴建與4車位車庫的方案，費用則約65萬美元。此外，也有潛在買家表示，希望將臥室樓層裡的一間小辦公室改為浴室及更衣室，以打造主臥套房。但盧里透露，最終買家傾向直接入住，不打算進行大幅改動。

代表買家的Compass經紀人保利（Monica Pauli）指出，此次交易案例展現普利西迪歐高地市場的兩大特徵：高需求與極低庫存，尤其是標價低於450萬美元的獨立住宅更是罕見。一旦出現，相當容易吸引多方競逐。

盧里提到，在房屋上市期間，他不斷聽到潛在買家與市場觀察者認為「沒有車位的房子不可能突破400萬美元」。然而實際競標結果完全顛覆了這項假設–甚至有多份出價超過400萬美元。