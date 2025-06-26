洛縣、橙縣租屋5年 比買房省10萬

研究指出，在洛杉磯縣與橙縣地區，租房五年能比買房省下10萬多美元。圖為示意圖。（記者劉子為／攝影）

儘管南加州 房租很貴，但對許多居民而言，租房比起買房，仍是更實惠選擇。Los Angeles Daily News專欄作家Jonathan Lansner根據Zillow最新研究指出，洛杉磯與橙縣地區的房屋買氣持續低迷，主要和租屋與購屋之間龐大的現金流落差有關。相較買房，在洛縣和橙縣租房五年預計能省10萬多美元。

根據Zillow的最新研究，2025年4月洛杉磯—橙縣地區獨立屋平均租金 為每月4462美元，全美第二高。但若要購買一棟價值約96萬6700美元的典型獨棟屋，月付房貸需6315美元，負擔居全美第三。兩者相比，租屋者每月可省1853美元，在全美50大都會區中排名第四。

若將這筆差額拉長至五年來看，即使假設每年租金上漲3%，租屋仍將比買房便宜超過10萬5000美元。當然，購屋者可透過房貸利息與地產稅的扣抵減免部分所得稅，但也必須面對房屋稅上漲、保險、以及屋主協會費用等不確定支出。更別提買房的首付負擔——要享有前文提到的房貸月供，買家需準備至少10%首付款，也就是9萬6700美元現金。

支持購房者可能會反駁，若未來五年房價每年上漲3%，資產升值總額將達15萬4000美元。然而，不論計算方式為何，現實是租金與購屋支出間的巨大落差，正讓許多潛在買家望而卻步，也是當地房屋銷售數量持續疲軟的原因之一。

加州其他幾個主要城市也有類似情況。在聖荷西，平均每月租金為4508美元，但購屋房貸支付達1萬706美元，五年累積節省35萬美元，為全美最高。舊金山租金與房貸的差額，則帶來近20萬美元的五年租屋紅利，緊追其後。聖地牙哥的節省金額達11萬美元，沙加緬度與南加 內陸帝國（Inland Empire）則分別為5萬8000與4萬3000美元。

全國範圍內的情況，則大相逕庭。Zillow數據顯示，全美平均租金為每月2296美元，購屋房貸則為2388美元，五年間僅可節省約5000美元。此外，在聖安東尼奧、芝加哥、休士頓等13個大城市中，購屋反而比租屋更加划算。

在高房價與高利率的雙重壓力下，南加州家庭面臨艱難抉擇。從數據看，選擇租屋或許仍是較為可行且現實的生活方式。