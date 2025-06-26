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內陸河濱房市20年漲逾7成 獨立住宅為主流 穩步成長

記者啟鉻／河濱報導
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河濱市區俯瞰圖。（記者啟鉻／攝影）
河濱市區俯瞰圖。（記者啟鉻／攝影）

據內陸當地媒體報導，過去20年間，南加內陸河濱縣（Riverside）的房產市場變動高低起伏。從經濟大衰退時期的房價雪崩，到疫情後的行情飆升，再到近期的微幅回落，河濱房市整體房價上漲了超過七成。

據The Press-Enterprise報導，2009年4月，經濟大衰退的陰影籠罩全美，河濱縣的住宅中位價跌落至僅17萬2000美元，成為這波跌勢的最低點。但意想不到的是，不到15年後的2024年5月，當地房價竟然漲到61萬5000美元的歷史新高。雖然到了2025年初，房價略有回落，中位價為61萬美元，但整體仍比當年最低時上漲了255%。若從2005年算起，河濱地區房價整體漲幅也達到了74%，顯示市場長期向上的趨勢仍然強勁。

在這期間內，有大多數月內房價呈現年增趨勢，顯示多數時間內房市屬於穩步成長狀態。其中，最大單年漲幅發生在2013年中，房價在短短一年內飆升30%；相對地，2009年初則寫下最大跌幅紀錄，一年內下滑達41%。

報導稱，在成交量方面也有明顯的季節性與歷史高低點。在2005年6月，河濱縣單月成交高達6666筆，創下空前熱度；而在 2007年9 月，僅成交1747筆，反映出次貸危機爆發前夕市場已出現警訊。整體來看，這20年來月平均成交量為3403筆，但在 2025年2月，成交量僅有2048筆，足足比平均水平低了近四成。每年的交易旺季集中在6月，平均成交量達3883筆，而1月則是傳統淡季，平均僅有2762筆。

若進一步分析市場結構，獨立住宅仍為主流，其價格走勢與整體房市幾乎同步。2024年5月，單戶住宅中位價也創下63萬美元的高點，至2025年2月微幅下降至62萬5000美元。自2005年以來，單戶住宅價格漲幅達78%，月平均成交量為2969筆。與整體市場相似，6月最熱銷，平均成交3387筆；而1月則僅有2407筆，淡季旺季差異明顯。

公寓市場則呈現出另一番景象。雖然價格較低，但仍持續成長。2024年底，公寓中位價達到53萬7250美元的高點，隨後略為回落至52萬美元。過去20年間，公寓價格漲幅為68%，略低於單戶住宅。月平均成交量為435筆，其中5月最熱，1月最淡。值得注意的是，公寓在總體市場中的占比也逐漸上升，由長期平均的13%增加到2025年2月的18%。此外，過去公寓價格平均比單戶住宅便宜22%，但這個價差已逐漸縮小，2025年初僅差12%，反映出買家對中低價產品需求的增加。

報導稱，總體來看，河濱地區的總體房市走勢充滿彈性，能夠在重大衝擊下迅速回穩，並持續創下新高。雖然短期內可能面臨部分修正或成交減緩，但長期而言，該地仍具有吸引力：相對洛杉磯、橙縣等地，河濱縣房價仍屬親民價格，土地與建築供應較充足，加上通勤族與遠距工作者的增加，支撐了當地房市的基本需求。

房價 疫情 南加

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