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洛市地標601 Fig 2.1億成交 今年最高金額

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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這棟位於洛杉磯市中心的地標性辦公大樓601 Fig，近期以2.1億美元成交。 (圖╱高力國際Colliers提供)
這棟位於洛杉磯市中心的地標性辦公大樓601 Fig，近期以2.1億美元成交。 (圖╱高力國際Colliers提供)

位於洛杉磯市中心的地標性辦公大樓601 Fig（又稱Fig at Wilshire）近期完成交易，由Uncommon Developers以2.1億美元購入，折合每平方呎約201美元。根據高力國際（Colliers）表示，這是自2024年初以來，洛杉磯市場成交金額最高的辦公資產交易。

大樓地址為601 S. Figueroa Street，樓高52層，總面積超過100萬平方呎，建於1990年，為一座LEED金級認證的甲級A+辦公空間。每層樓板面積平均為2萬3102平方呎，並設有一樓零售空間。外觀採八角形設計，頂部為玻璃塔冠，自完工以來即為洛杉磯天際線上的重要建築之一。

大樓設施包括75呎挑高中庭、健身中心、開放式戶外廣場、多層停車場（含電動車充電站）以及館內餐飲選項。該物業座落於Figueroa街與Wilshire大道交會處，距離市中心不到兩哩，鄰近第七街地鐵中心（Seventh Street Metro Center），交通便利，鄰近主要幹道如10號、110號州際公路與國道101公路。

據報導，該大樓於出售時出租率為72%，承租戶涵蓋法律、金融、地產等多元產業。主力租戶為專業服務公司普華永道（Pricewaterhouse Coopers），承租面積達13.5萬平方呎。其他租戶包括：Goodwin Procter洛杉磯辦公室、CBRE、Dentons、Seyfarth Shaw、Banc of California與Acumen。後續的招商與租賃業務將由Colliers團隊主導。

高力國際執行副總裁Hannan說：「自1990年完工以來，601 Fig一直是洛杉磯具有代表性的企業地產之一。在其高達75呎的大廳中，空間氣勢磅礴。」Newmark資本市場共同主管Shannon則表示，601 Fig座落於Wilshire大道與Figueroa街交會處，地段核心，具備長期成長潛力，是深具實力的家族辦公室理想的長期資產。

根據CommercialEdge於2025年4月發布的辦公市場報告，截至當年4月底，洛杉磯辦公資產投資總額達6.38億美元，平均每平方英呎交易價格為298美元，排名全美第六。

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