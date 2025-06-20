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內陸西部風情小鎮牧場 170萬上市

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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南加拓荒者小鎮(Pioneertown)一處擬出售牧場的主屋室內布置。(截圖Desert Views)
南加拓荒者小鎮(Pioneertown)一處擬出售牧場的主屋室內布置。(截圖Desert Views)

加州內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）非建制區一處34英畝牧場，最近以不到170萬美元掛牌出售，部分業界人士認為，該物業處於沙漠地帶，但具投資潛力。

圖為掛牌出售牧場主屋。(截圖Desert Views)
圖為掛牌出售牧場主屋。(截圖Desert Views)

據當地媒體The Press-Enterprise報導。非建制區拓荒者小鎮（Pioneertown）一處34英畝牧場近日以169萬8000美元掛牌出售。小鎮以鎮中心Mane Street規畫「人與馬通行」（hoof-n-foot only)的獨特交通方式聞名。拓荒者小鎮距離洛杉磯市中心約125哩，是一座具有濃厚舊西部風情的小鎮，上世紀40年代由一群電影人建立，原是為了拍攝西部片而打造的「真實片場」。因此建成了整座舊西部風格的小鎮，現在成了觀光景點。

據介紹，這處面積2000平方呎的High Desert度假物業，設有三間臥室與兩間浴室，分別位於主屋與一間獨立客房之中。據房源說明，此物業不僅僅是一處居所，更是一項極具潛力的投資機會。

根據地產紀錄，該房產於2021年5月由一對夫妻以133萬美元購入，並命名為「Indigotopia」，作為一處「神聖的沙漠療癒空間」對外營運。根據Airbnb資料，5月入住五晚的費用為3697美元。

目前該地段正進行規畫細分，賣家希望保留40英畝總面積中的6英畝。此次出售內容包括一塊20英畝的主要地塊，以及兩塊7英畝的次級地塊。

據介紹，主屋設有兩房一衛，廚房為開放式設計，配有幾何磁磚牆面、不鏽鋼家電及大型切菜木工作台，與用餐區連成一體，窗外景觀則可遠眺Pipes Canyon Wilderness壯麗風貌。客廳則設有一座配備NuTone鼓風機的燃木壁爐，提供冬季溫暖。雖然設有太陽能板，但仍連接主要電網供電。

主屋外又打造了一座極具西部風情的戶外木柴熱水浴缸，以回收的鍍鋅鋼牲畜槽打造，在沙漠星空下別有一番風味。此外，還有一間玻璃包圍的陽光房，可作為家庭辦公室或家庭教育空間。

獨立客房為一房一衛設計，配備完整廚房、泡澡浴缸、Spa設備及由退役噴射機引擎外殼改造而成的特色游泳池，創意感十足。

位於20英畝主地塊內的五英畝圍欄區域內，設有配備HVAC空調系統的獨立辦公室、一座雙車位車庫與兩個露天車棚。此外，還包括一間雞舍、可兼作儲物室的花園屋、新建馬圈與馬廄、兒童專屬遊戲屋及一條自行車道。

該物件距離小鎮中心的商店、藝術畫廊與餐廳僅十分鐘車程，生活便利性高。

南加拓荒者小鎮(Pioneertown)一處擬出售牧場的主屋臥室。(截圖Dese...
南加拓荒者小鎮(Pioneertown)一處擬出售牧場的主屋臥室。(截圖Desert Views)
牧場物業與周邊環境。(截圖Desert Views)
牧場物業與周邊環境。(截圖Desert Views)

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