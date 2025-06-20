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房貸利率本周持平 各項經濟數據疲軟

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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6月16日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔秋）
6月16日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔秋）

6月16日當周，各期房貸利率與上周持平，30年期固定抵押貸款利率維持在6.500%。儘管利率未見波動，但本周多項經濟數據顯示，美國經濟動能正面臨下行壓力。

首先，5月零售銷售意外大幅下滑0.9%，不僅減幅大於4月的-0.1%，也不如市場預期的-0.6%。其中，汽車銷售重挫3.5%，為跌幅最劇的項目，建材與園藝產品銷售下滑2.7%，加油站營收因油價回落也減少2.0%，餐飲類支出則下降0.9%。這些數據反映消費者支出力道疲軟，整體零售市場回落明顯。

進口價格指數方面，5月持平，未如4月出現0.1%的漲幅，顯示輸入性通膨壓力暫時受控，可能緩解聯準會的通膨擔憂。而在供給端方面，工業生產在5月下降0.2%，相較於4月尚有0.1%增幅，反映製造業活動降溫。產能利用率則由77.7%下降至77.4%，為今年以來新低，也低於長期平均值，顯示企業生產意願趨弱。

與此同時，商業庫存在4月持平，相對3月尚成長0.1%，顯示企業在需求走軟之際傾向保守進貨，不再擴張庫存。這也呼應了消費端的疲弱情況。

房市方面，6月美國全國建商信心指數跌至32，較5月的34再下探，創2022年12月以來新低。國家房屋建商協會（NAHB）主席Buddy Hughes表示，高房貸利率與經濟與關稅不確定性讓許多潛在買家選擇觀望。為吸引買氣，近四成建商選擇降價，逾六成提供銷售優惠，試圖紓解買氣低迷壓力。

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