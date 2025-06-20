鄰頂級房產 擁絕美海景 卡美爾濱海土地10萬元掛牌

卡美爾海濱，景觀出色，遠近馳名。(取自Pexels/Clément Proust)

一則引發關注的房地產消息來自加州 卡美爾（Carmel）：一塊位於傳奇的風景路（Scenic Road）、面朝太平洋的海濱地塊於5月23日以僅10萬美元的價格上市。

這個數字令人難以置信，特別是與隔壁知名的法蘭克‧洛伊‧萊特（ Frank Lloyd Wright）住宅相比─該住宅在2023年以2200萬美元賣給摩納哥億萬富翁帕特里斯‧帕斯特（Patrice Pastor）。

不過，這個低價有其代價：該地塊永久不得開發。房產清單明確標明︰「不可建築地塊出售，海濱卡美爾地塊，適合擁有一切的人。」也就是說，這塊4200平方呎的土地雖有絕美海景，卻只能作為個人擁有的小天地，無法興建任何建築物或設施。

根據房產經紀人蘭斯‧莫諾索夫（Lance Monosoff）的說法，自從房源發布以來，他接到大量詢問。不過，他表示已接獲賣方律師的指示，對媒體只能回答「無可奉告」，因此未能進一步說明細節。

這塊土地的特殊限制可追溯至1923年。當年卡美爾開發公司以10美元的象徵性價格將其賣給瑪格麗特‧麥金泰爾（Margaret Macintyre），並在契約中加入了嚴格的限制條款。隔年，她再將該地塊與對街兩塊土地一起以相同價格轉售給莉莉‧懷特（Lily White）。這些交易均於1924年4月在卡美爾銀行存檔。

契約條款指出，該地只能供「行人公眾的永久利益」使用，例如觀光 、釣魚 、素描或野餐，但不得露營，也不得設置帳篷或其他遮蔽物。同時，地塊必須維持自然狀態，不得興建建築物或進行任何形式的改良。

換句話說，買下這塊地的買家，將獲得一段風景如畫的海岸線擁有權，鄰近頂級房產、享有壯觀日落，但也必須承諾保護其原始風貌並允許公眾通行。這片土地的價值不在於開發潛力，而在於它提供的景觀權、歷史傳承與私人擁有的海濱空間。

對於那些已「擁有一切」、又嚮往與自然共處者而言，這塊無法開發的海濱地，可能正是最獨特的藏品。