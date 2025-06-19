南加內陸莫瑞諾谷市將打造城市中心 增建800戶住宅

莫瑞諾谷市府。（市府官網）

南加 內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）市議會近日通過城市中心開發案，認為該項目對城市繁榮發展有重大意義。該市前華裔市府經理李惠豪（Mike Lee）11日表示，他任內就醞釀這項計畫，如今項目得到落實，對莫瑞諾谷市經濟有積極促進作用。

據市府資訊，待開發市中心區面積約69.6英畝。位於市區Cottonwood大道（北側）、Alessandro大道（南側）及Nason街（東側）之間，完工後將是該市首座市中心。

根據市府報告，該計畫包括近36.5英畝的住宅區，預計興建最多800戶住宅，其中100戶為可負擔住房；約16英畝零售商業區，設有餐廳及一間擁有106間客房的飯店；另規畫近5英畝公共公園空間。

市長卡布雷拉（Ulises Cabrera）在舉行市議會上表示：「希望這是最後一次審議，接下來就能順利動工。我認為這是一個非常優秀的項目，非常期待支持它。」

市議會日前一致通過這項69.6英畝市中心開發計畫。該地自1985年起由市府購置，當時原計畫作為市政廳及市民中心用地，最終相關建築落於Frederick街。2019年，市議會重新展開打造市中心的構想。

原華裔市府經理李惠豪表示，項目經過多年醞釀，於五年前獲批。他對項目終於落實感到高興。據悉，市中心項目預計2025年完工，但受新冠疫情影響，零售、商業地產及電影院經營困難，規畫進度延遲。此外，市府在規畫過程中遭遇法律挑戰，2021年河濱縣高等法院裁定莫瑞諾谷在通過「MoVal 2040綜合規畫案」時違反環保法規。

位於厄普蘭（Upland）的Lewis Acquisition Company負責此項目開發。計畫獲批後，開發商將向市議會提交詳細規畫，議會成員期望儘快推動項目啟動。根據先前報告，市府預期市中心完工後，每年將為城市帶來超過110萬美元的房產稅、銷售稅及其它稅賦收入。