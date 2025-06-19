我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

南加內陸莫瑞諾谷市將打造城市中心 增建800戶住宅

記者啟鉻／河濱報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莫瑞諾谷市府。（市府官網）
莫瑞諾谷市府。（市府官網）

南加內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）市議會近日通過城市中心開發案，認為該項目對城市繁榮發展有重大意義。該市前華裔市府經理李惠豪（Mike Lee）11日表示，他任內就醞釀這項計畫，如今項目得到落實，對莫瑞諾谷市經濟有積極促進作用。

據市府資訊，待開發市中心區面積約69.6英畝。位於市區Cottonwood大道（北側）、Alessandro大道（南側）及Nason街（東側）之間，完工後將是該市首座市中心。

根據市府報告，該計畫包括近36.5英畝的住宅區，預計興建最多800戶住宅，其中100戶為可負擔住房；約16英畝零售商業區，設有餐廳及一間擁有106間客房的飯店；另規畫近5英畝公共公園空間。

市長卡布雷拉（Ulises Cabrera）在舉行市議會上表示：「希望這是最後一次審議，接下來就能順利動工。我認為這是一個非常優秀的項目，非常期待支持它。」

市議會日前一致通過這項69.6英畝市中心開發計畫。該地自1985年起由市府購置，當時原計畫作為市政廳及市民中心用地，最終相關建築落於Frederick街。2019年，市議會重新展開打造市中心的構想。

原華裔市府經理李惠豪表示，項目經過多年醞釀，於五年前獲批。他對項目終於落實感到高興。據悉，市中心項目預計2025年完工，但受新冠疫情影響，零售、商業地產及電影院經營困難，規畫進度延遲。此外，市府在規畫過程中遭遇法律挑戰，2021年河濱縣高等法院裁定莫瑞諾谷在通過「MoVal 2040綜合規畫案」時違反環保法規。

位於厄普蘭（Upland）的Lewis Acquisition Company負責此項目開發。計畫獲批後，開發商將向市議會提交詳細規畫，議會成員期望儘快推動項目啟動。根據先前報告，市府預期市中心完工後，每年將為城市帶來超過110萬美元的房產稅、銷售稅及其它稅賦收入。

根據消費者報告和市場研究機構Consumer Affairs最近調查結果，南加內陸莫瑞諾谷市獲評加州20大宜居城市之一。據李惠豪介紹，莫瑞諾谷市1984年正式建市，發展至今不到40年，市區居民人口接近22萬人。在整個河濱縣各城市人口數比較中，僅次於河濱市，成為該縣人口第二大城市。市區面積51.3平方英里，大於北加州舊金山市區面積的46.9平方英里。他認為，從未來該市發展前景看，完全可以成為內陸帝國之都。

莫瑞諾谷市議會通過市中心開發計畫。（市議會截圖）
莫瑞諾谷市議會通過市中心開發計畫。（市議會截圖）

加州 南加 20大

上一則

因為這個「標籤」 外地人討厭加州？

下一則

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

延伸閱讀

「不要國王」示威遭車輛衝撞 南加內陸女子重傷送醫

「不要國王」示威遭車輛衝撞 南加內陸女子重傷送醫
博物館／南加內陸麥當勞博物館 不只說漢堡的故事

博物館／南加內陸麥當勞博物館 不只說漢堡的故事
小颶風區歇特灣 加州風力最強地點

小颶風區歇特灣 加州風力最強地點
「不要國王」內陸也遍地開花 奇諾岡數百人怒吼

「不要國王」內陸也遍地開花 奇諾岡數百人怒吼
富樂頓女大生命案 動機不明

富樂頓女大生命案 動機不明
富樂頓女大學生遭綁架棄屍 嫌犯涉槍擊謀殺動機不明

富樂頓女大學生遭綁架棄屍 嫌犯涉槍擊謀殺動機不明

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
警方驅趕示威人群。路透社

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

2025-06-14 22:03
圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

2025-06-16 12:59

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮