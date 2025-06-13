全美掛牌價最高豪宅榜加州有3棟 橙縣萊昂莊園1.25億最貴

萊昂莊園：占地137英畝，如私人王國。（截圖Zillow）

據realtor.com提供資訊，南加州 有三幢豪宅近期被The Week雜誌評選，登上掛牌價最昂貴住宅榜單。位於橙縣 Coto de Caza「萊昂莊園」（The Lyon Estate）以驚人的1億2500萬美元掛牌，登上榜首；曾為流行巨星小賈斯汀（Justin Bieber）租住的比佛利山莊「玻璃屋」以3489萬美元入榜；而新港海岸（Newport Coast）最新落成的「水晶灣莊園」（Crystal Cove Estate Collection）則開價8900萬美元，展現南加 州豪宅市場的規模。

萊昂莊園：137英畝地如私人王國

位於Coto de Caza的「萊昂莊園」為本周最耀眼矚目的超級房產，由美國空軍後備部隊指揮官萊昂少將（Maj. Gen. William Lyon）與夫人1986年精心打造。整個莊園占地達137英畝，總建築面積4萬7044平方英尺，主建築為喬治亞古典風格，裝潢細緻，並擁有壯闊自然景觀。

莊園內設施奢華，包括私人直升機坪、馬術中心、網球場、葡萄酒窖、無邊際泳池與三棟獨立客房，更有一座2萬3679平方呎的汽車博物館，內建專業維修車間與洗車站，最多可容納70輛名車。園內還有兩座湖泊、果園與溫室，並含一處已核准開發的64英畝用地，未來可建25戶新住宅社區。

玻璃屋：小賈斯汀曾租住的現代建築奇景。（截圖Realtor.com）

玻璃屋：小賈斯汀曾租住

比佛利山莊的「玻璃屋」（The Glass House）由建築師奈爾斯（Edward R. Niles）設計，外觀採鋼骨與大片玻璃結構，造型前衛。這棟六房豪宅於2009年落成，最大特色是一圈環形玻璃牆，俯瞰洛杉磯市區及太平洋景觀。

屋內設有玻璃中庭、懸浮式螺旋樓梯、電梯、無邊際泳池及七車位車庫。曾在2014年由小賈斯汀短期租住，月租據傳高達5萬至8萬5000美元，也因此被媒體暱稱為「沙拉脫水機屋」（Salad Spinner House）。該屋近期以3489萬9999美元掛牌上市。

水晶灣莊園：現代奢華與自然融合的海景大宅。（截圖homes.com）

水晶灣莊園：奢華海景大宅

橙縣新港海岸的「水晶灣莊園」是一處剛完工的現代豪宅，總面積1萬4958平方呎，共有五間臥室。該屋原於2023年尚在建設時以5000萬美元掛牌，如今全面落成後，以8900萬美元重新上市。

豪宅主打「室內外一體化」設計，入門需經過一道橫跨水池的橋樑，通往拱形玻璃門廊，屋內另有空中橋樑貫穿兩座挑高中庭。配備現代廚房、浮動式圓形樓梯、電梯、影音室、酒窖、健身房、桑拿與蒸氣浴空間，並擁有玻璃底反射池、戶外泳池與可容納13輛車的停車空間。

報導稱，三大豪宅集中於洛杉磯與橙縣地區，反映出高端房市對頂級設計、寬廣用地與私密生活空間的高標準。業內專家指出，在土地日益稀缺的南加州，這類帶有開發潛力與名人背景的物業，預料將吸引國內外超高淨值買家的目光。