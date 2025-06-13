我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

部分指標顯示 灣區房地產市場競爭激烈程度正在降溫

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區房市近期庫存量增加，讓買方有更多選擇。（取自pexels.com/Aleksandar Pasaric）
灣區房市近期庫存量增加，讓買方有更多選擇。（取自pexels.com/Aleksandar Pasaric）

灣區房市目前雖然還不能稱為買方市場，但顯現出對購屋者較為有利的趨勢；房屋庫存量增加、價格維持穩定，加上降價房源變多，讓買方有更多選擇。

根據聖路易聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)數據，截至今年4月，灣區九縣的活躍房源數量創下五年新高。房地產經紀人表示，這是近年來買方選擇最多的一次，賣方也因此面臨更多競爭。

加州房地產經紀人協會指出，灣區4月獨立屋中位數售價為142萬美元，較去年同期下降1.7%。各縣市中位價仍高，例如：聖馬刁縣(San Mateo)230萬、聖塔克拉拉縣(Santa Clara)210萬、舊金山(San Francisco)178萬美元、馬林縣170萬美元、阿拉米達縣(Alameda)130萬美元、康曲柯士達縣(Contra Costa)90萬美元。盡管掛牌價格下降，但最終成交價未必會隨之降低，因為灣區許多房屋仍以高於開價的價格成交，降價可能只是吸引關注或製造競爭的策略。

房地產經紀人指出，目前市場呈現出少見的買賣雙方平衡現象，許多賣方因長期高利率而選擇不再等待，這代表每月房貸開銷增加，但生活還是得繼續。

不過，買方態度則較為保守。4月通常是灣區買氣最旺季節之一，但今年受到經濟不確定性影響，包括川普重啟關稅威脅導致股市震盪，使許多潛在買家觀望，特別是依賴股票作為頭期款的科技業人士。近期股市大跌後反彈，市場已逐步回穩，但買方仍較謹慎進場。

統計4月銷售數據也顯示市場冷卻，阿拉米達縣與康曲柯士達縣的銷售分別年減2.8%與12.9%，遠離主要通勤幹道的地區受影響最深；而像屋崙(Oakland)、柏克萊(Berkeley)與核桃溪(Walnut Creek)等交通便利地區銷售則上升。隨著更多企業要求員工重返辦公室，靠近舊金山與聖荷西等就業中心的房屋更受青睞，即便價格較高。

利率走勢也影響買氣，每當房貸利率接近7%，市場便出現放緩跡象，但經紀人指出，一旦利率下降，市場又會迅速活絡。

市場變化下，房屋銷售時間也略為拉長，4月中位停留時間為14天，高於去年的12天。買方行動更謹慎，尤其在保險等額外成本考量下，更加仔細評估購屋條件。經紀人表示，這是一個買方可以慢慢挑選的時機，他們不再像過去那樣急迫與盲目。

灣區 利率 房地產

上一則

華資業者遇霸王餐何其多 有人吃完一條魚嫌不新鮮拒付

下一則

靈感來自北宋名畫 「只此青綠」完整版8/1好萊塢首演

延伸閱讀

加蓋ADU巧避州法 灣區這城市維持全美最高房價

加蓋ADU巧避州法 灣區這城市維持全美最高房價
灣區掀麻將館風潮 結合酒吧成年輕人社交新熱點

灣區掀麻將館風潮 結合酒吧成年輕人社交新熱點
不滿Compass推私人房源 Zillow月底起封殺：已警告不合規經紀人

不滿Compass推私人房源 Zillow月底起封殺：已警告不合規經紀人
川普新稅法擬提高SALT上限 灣區富人受益

川普新稅法擬提高SALT上限 灣區富人受益
第41屆華運會聖火南灣點燃 空軍大鵬聯誼會旗隊開場

第41屆華運會聖火南灣點燃 空軍大鵬聯誼會旗隊開場
第41屆華運會保齡球賽 庫比蒂諾開打 破百僑胞組隊參與

第41屆華運會保齡球賽 庫比蒂諾開打 破百僑胞組隊參與

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標