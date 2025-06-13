部分指標顯示 灣區房地產市場競爭激烈程度正在降溫

灣區房市近期庫存量增加，讓買方有更多選擇。（取自pexels.com/Aleksandar Pasaric）

灣區 房市目前雖然還不能稱為買方市場，但顯現出對購屋者較為有利的趨勢；房屋庫存量增加、價格維持穩定，加上降價房源變多，讓買方有更多選擇。

根據聖路易聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)數據，截至今年4月，灣區九縣的活躍房源數量創下五年新高。房地產 經紀人表示，這是近年來買方選擇最多的一次，賣方也因此面臨更多競爭。

加州房地產經紀人協會指出，灣區4月獨立屋中位數售價為142萬美元，較去年同期下降1.7%。各縣市中位價仍高，例如：聖馬刁縣(San Mateo)230萬、聖塔克拉拉縣(Santa Clara)210萬、舊金山(San Francisco)178萬美元、馬林縣170萬美元、阿拉米達縣(Alameda)130萬美元、康曲柯士達縣(Contra Costa)90萬美元。盡管掛牌價格下降，但最終成交價未必會隨之降低，因為灣區許多房屋仍以高於開價的價格成交，降價可能只是吸引關注或製造競爭的策略。

房地產經紀人指出，目前市場呈現出少見的買賣雙方平衡現象，許多賣方因長期高利率 而選擇不再等待，這代表每月房貸開銷增加，但生活還是得繼續。

不過，買方態度則較為保守。4月通常是灣區買氣最旺季節之一，但今年受到經濟不確定性影響，包括川普重啟關稅威脅導致股市震盪，使許多潛在買家觀望，特別是依賴股票作為頭期款的科技業人士。近期股市大跌後反彈，市場已逐步回穩，但買方仍較謹慎進場。

統計4月銷售數據也顯示市場冷卻，阿拉米達縣與康曲柯士達縣的銷售分別年減2.8%與12.9%，遠離主要通勤幹道的地區受影響最深；而像屋崙(Oakland)、柏克萊(Berkeley)與核桃溪(Walnut Creek)等交通便利地區銷售則上升。隨著更多企業要求員工重返辦公室，靠近舊金山與聖荷西等就業中心的房屋更受青睞，即便價格較高。

利率走勢也影響買氣，每當房貸利率接近7%，市場便出現放緩跡象，但經紀人指出，一旦利率下降，市場又會迅速活絡。

市場變化下，房屋銷售時間也略為拉長，4月中位停留時間為14天，高於去年的12天。買方行動更謹慎，尤其在保險等額外成本考量下，更加仔細評估購屋條件。經紀人表示，這是一個買方可以慢慢挑選的時機，他們不再像過去那樣急迫與盲目。