安大略牧場 開發6款現代化新聯排別墅

安大略牧場Row at New Haven社區開發新聯排別墅外觀。（房源網提供）

南加內陸安大略牧場（Ontario Ranch）被譽為加州 第一社區，未來這裡將居住十餘萬居民，儼然一個城鎮。近來，這裡的Row at New Haven社區正在開發新聯排別墅，每單位價格從61萬美元起，擁有西班牙和小屋風格建築設計，為居民提供在加州第一社區擁有家的感覺。

聯排別墅會客廳布置。（房源網提供）

根據開發商提供資料，在Row at New Haven社區，提供居民娛樂場所，超過15英畝的設施，包括全新休閒公園、度假村風格的游泳池、籃球和網球場以及室內/室外社交空間。這裡距離安大略牧場New Haven Marketplace僅幾步之遙，擁有多樣的商家、時尚餐廳、Stater Bros.超市、星巴克 以及適合聚會和放鬆的地方。

聯排別墅居室一隅。（房源網提供）

社區地址：4090 S Sunflower Paseo 185，Ontario。二層聯排別墅共有六款設計，包括單臥、雙臥和三臥室樓層設計，擁有現代化廚房、有頂露台以及節能特性。提供智能家居環境，居民可以遠距控制家中燈光、鎖具和溫度，或者在您外出時查看門口的情況。根據資訊，六款設計的聯排別墅，價格從61萬9420美元至68萬4276美元，面積自1692平方呎至1851平方呎。

聯排別墅餐廳一角。（房源網提供）

以單位價格最高的一款聯排別墅屋為例，價格是68萬4276美元，面積1851平方呎，包括3居室、2.5個衛浴間、2車位車庫。一層提供廚房、會客廳及餐廳集合為一體，還有車庫。二層有一個主臥室和兩個次臥，還有一個洗衣烘乾間。主臥有獨立衛浴設施，以及步入式掛衣間。

安大略牧場社區靠近學區 Mountain View；學區Ontario-Montclair 以及Chaffey Joint高中學區，奇諾谷學區。臨近交通有15號、60號、91號公路，安大略國際機場。周邊有華資99大華超市，以及多家亞洲風味餐廳。