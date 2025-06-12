「美國隊長」東遷掛牌699萬賣屋 12年轉手開價翻倍

克里斯伊凡計劃遷居美國東岸，與家人更近，正在出售其價值700萬美元的洛杉磯房產。 （圖片來自房地產網站Realtor.com)

「美國隊長」男星克里斯伊凡（Chris Evans）即將告別在洛杉磯的長年住所，遷居美國東岸，以便與家人更近。這位現年43歲的「復仇者聯盟」代表人物，2023年與葡萄牙演員艾芭·巴普蒂斯塔（Alba Baptista）結婚，近日將其好萊塢 山（Hollywood Hills）、擁有四間臥室與5.5間衛浴的獨棟住宅掛牌，要價699萬美元，幾乎是他2013年購入時352萬美元的兩倍。

根據南加佳士得國際房地產經紀人Scott Moore說法，該屋經過大量個人化設計，內部溫馨，外部延伸後院空間並加入景觀美化，打造為一處理想的娛樂場所。

摩爾透露，屋內的部分家具在出售時可以議價，讓粉絲有機會擁有這位演員的一些心頭好。（圖片來自房地產網站Realtor.com) 進入房子後，迎接客人的是寬敞的起居區，配有大電視、舒適的壁爐、舒適的白色躺椅和鋼琴。（圖片來自房地產網站Realtor.com)

該住宅坐落穆荷蘭道（Mulholland Drive）山頂地段，地塊面積約0.75英畝，隱密性高，周邊為名人雲集的社區，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）、伊娃朗格莉亞(Eva Longoria) 與美國天王歌手賈斯汀（Justin Timberlake）等，皆曾在此居住。屋外設有兩張露天座椅，可俯瞰壯麗的群山與加州 天際線，並配備寬敞泳池，營造悠閒氛圍。

室內空間約4600平方呎，經設計團隊Stewart-Gulrajani翻新，融合現代風格與建築原貌。挑高橫樑天花板、鄉村風硬木地板與巨幅觀景窗，讓整體空間更為明亮開闊。入口迎來寬敞客廳，設有壁爐、大型電視、白色休閒椅及鋼琴。緊鄰為正式餐廳與濕吧區，客廳旁另有可容納大餐桌的用餐區。

主臥套房位獨立區域，擁有多扇法式玻璃門通往戶外露台，另設有更衣間及大理石鋪設浴室，內含地熱系統、雙洗手台、浸泡式浴缸及蒸氣淋浴間。

住宅附屬單位為一間完整客用套房，設有臥室、廚房與私人健身房，伊凡過去即利用此健身空間為「美國隊長」角色訓練保持體態。摩爾透露，部分室內家具，可於交易中協商出售，讓粉絲有機會擁有這位演員的個人物品。

該宅邸亦為名副其實的「好萊塢山區傳奇精神」代表，庭院綠意盎然，設有靈感來自葡萄園的園藝造景、老珊瑚樹、自由形狀泳池與SPA、火坑座位區、藤架餐廳與觀景平台，可俯瞰穆荷蘭與勞雷爾峽谷（Laurel Canyon）、聖塔蒙尼卡山脈的壯麗景觀。