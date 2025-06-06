房貸利率全面下降 聯準會官員示警關稅風暴

6月2日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔秋）

6月2日當周，房貸利率 相較上周全面下降，美國30年期固定抵押貸款利率為6.500%。

新公布兩項經濟數據顯示製造與就業市場走勢分歧。根據商務部資料，4月工廠訂單總額為5956億美元，月減3.7%，與3月上修後的6174億美元、月增3.4%形成鮮明對比，顯示製造業需求放緩。相對地，4月職位空缺數上升至740萬，高於3月的720萬，顯示勞動市場仍具韌性。

聯準會 方面，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，當前經濟情勢「充滿不確定性」，呼籲對貨幣政策保持耐心。他指出，全球關稅 政策仍存變數，部分商品與產業已面臨高額關稅，未來是否進一步擴大徵稅仍未明朗，「這將取決於最終的關稅架構，以及企業與消費者對新增成本和不確定性的反應。」

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）則警告，加徵關稅所引發的通膨壓力可能在短期內顯現，價格上升可能一個月內就出現在通膨數據中。他指出，許多企業執行長已明確表示，將把新增成本部分或全部轉嫁給消費者。

古斯比表示，一旦關稅政策明朗化，若經濟能回到川普4月2日宣布大規模關稅前的水準，聯準會短期利率「可能會比現在還低不少」。但他強調，目前存在太多不確定性，難以預測未來走勢，「如果明天醒來，關稅突然提高到全球50%，國內許多產業將遭重創，我們也必須快速因應。」