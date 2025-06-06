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爾灣加大旁擬建2500戶新房 將分兩階段實施

記者趙健／爾灣報導
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爾灣公司擬在爾灣加大的大學研究園區興建2500套新住房。（爾灣公司官網截圖）
爾灣公司擬在爾灣加大的大學研究園區興建2500套新住房。（爾灣公司官網截圖）

總部設於新港灘市的爾灣公司（Irvine Company）擬在爾灣加大（UCI）附近興建2500套新住房，並已向市規畫委員會提交土地分區變更申請，日前獲得批准。

根據市府規畫委員會5月資料，開發案將利用爾灣公司所有、位於爾灣加大大學研究園區的空置場地，北臨University Drive，西臨73號公路，東臨California Avenue，開發計畫邊界以南一個街區是Bison Avenue。規畫委員會表示，新建案所在位置靠近主要就業中心、零售購物中心和爾灣加大，是建造更多住房的絕佳選擇。

爾灣公司希望分兩個階段實施此計畫。第一階段將為該地塊帶來1233個單元，而第二階段再增加1267個單元。開發計畫顯示，首批單位將建在兩棟六層樓建築和一棟七層樓建築中，環繞一個休閒區域。戶型包括853間一房單元以及377套兩房單元。此外，在第一階段開發計畫中，有206套公寓將被指定為可負擔房，第二階段還可再建造210套可負擔房。

所有住宅都將建在大學研究園區131英畝的空地上。這片土地在被重新畫分為「多用途」（Multi-use）性質前，被指定用於醫療和科學研究開發建築或工業房地產。在爾灣加大的大學研究園區內，已擁有超過90萬平方呎的辦公室或研發空間。

爾灣需大幅增加住房供應，才能達成加州為其設定的「區域住房需求分配」（RHNA）目標。根據州府規定，該市須在2029年前建造2萬3610套新住房。爾灣規畫委員會5月例會資料顯示，目前該市有約6萬名居民正接受CalOptima或Medi-Cal醫療福利，但針對這類中低收入人群的可負擔住房供應仍然嚴重不足。市府表示，將採取更多靈活調整與策略措施，以推動可負擔房的建設，滿足更多群體居住需求。

除該項目外，爾灣其他地方的大型開發計畫也在推進，爾灣公司計畫在橡樹溪高爾夫俱樂部（Oak Creek Golf Club）所在地，打造一個「爾灣光譜村莊」（Irvine Spectrum District Village），占地235英畝，預計建造1500棟獨戶住宅和1600套公寓，目標住戶為成長型家庭和首次購屋者。該項目還包括將附近的辦公大樓改建為學校。

在爾灣加大附近興建2500套新住房項目的選址。（爾灣市規畫委員會）
在爾灣加大附近興建2500套新住房項目的選址。（爾灣市規畫委員會）

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