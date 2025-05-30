房貸利率不變 房市回溫、消費者信心回升

5月26日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）

5月26日當週，房貸利率 相較上周維持不變，美國30年期固定抵押貸款利率仍為6.625%。

根據近期三項重要經濟報告，美國經濟顯示出一些混合的信號。首先，4月耐久財訂單大幅下滑6.3%，總額降至2963億美元，與3月7.6%的增長（3162億美元）形成鮮明對比。另一方面，S&P CoreLogic Case-Shiller全國房價 指數顯示，3月房價年增率為3.4%，較2月的4%有所放緩，表明房價增幅持續放緩。

S&P道瓊指數公司固定收益與商品部主管Nicholas Godec指出，即便年增漲幅趨緩，但2025年3月依然是自年初以來，月度房價漲幅最強的一個月，顯示房市正從過去的韌性中，邁向春季回溫的復甦階段。他指出，儘管市場面臨可負擔性挑戰，供應短缺和穩定的需求，使得多數大都市區的房價仍持平或上漲。

此外，全美企業研究會（Conference Board）報告顯示，5月消費者信心指數大幅上升至98，相較4月的85.7，顯示消費者對未來六個月的經濟與就業前景持更樂觀態度。資深經濟學家Stephanie Guichard指出，消費者對未來收入的預期變得更為樂觀，現況評估也有所改善，但值得注意的是，他們對當前就業市場的評價，已經連續第五個月轉弱。

聯準會 方面，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）26日的東京貨幣會議上發言，指出在未來幾個月內，應該保持利率不變，直到能夠明確了解關稅對通脹的全面影響。他警告，供應端的價格衝擊不應輕視，並指出在不確定貿易環境下，聯準會將不得不在抗通脹與維持經濟動能之間做出艱難抉擇。

卡斯哈里強調，貿易不確定性及近期川普總統擴大關稅政策的經濟衝擊，使得央行在這一時期必須依賴判斷，而非單一的經濟規則，如泰勒法則（Taylor Rule）。他補充：「當面臨重大變數時，應採取等待更多資訊的策略，這是最審慎的選擇。」