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聖馬刁縣最大可負擔房首階段完工開放 第二期動工

編譯組／綜合報導
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達利市Midway Village第一階段外觀效果圖，該社區於5月16日正式開放。（圖片由聖馬刁縣提供）
達利市Midway Village第一階段外觀效果圖，該社區於5月16日正式開放。（圖片由聖馬刁縣提供）

聖馬刁縣(San Mateo)規模最大的可負擔住房計畫「Midway Village」於近日正式完成第一階段，並同步舉行第二階段的動工儀式，標誌著當地住房政策的一大進展。該項目位於達利市(Daly)歷史悠久的牛宮體育館(Cow Palace)附近，第一期共提供147個全新單位，專為低收入家庭與脫離寄養照顧的年輕人設計。

Midway Village是四階段重建計畫的一部分，目標是將1970年代興建的150戶老舊公寓，升級為555戶現代化住宅。完工後，將成為聖馬刁縣歷來最大的可負擔住宅社區。首批單位中，27戶保留給當地教育工作者，12戶提供給年輕的前寄養兒童，其餘單位則提供給低收入或極低收入的家庭。根據縣府定義，個人年收入達10萬9700美元為低收入，4萬1150美元以下則屬極低收入。

聖馬刁縣監事會主席卡內帕(David Canepa)表示，這是一個改變社區命運的計畫，我們將一個過時又老舊的公寓社區，轉變為可容納逾500戶的新型住宅，為處於無家可歸風險邊緣的居民提供新生活。

聖馬刁縣住房管理局執行主任麥金泰爾(Debbie McIntyre)指出，這個項目展現縣政府致力解決住房負擔問題的決心，從土地釋出、資金投入，到提供可負擔住房券，皆與地方密切合作完成。

第一期單位包括套房及一至三房設計，共設有190個停車位。根據開發商 MidPen Housing 資訊，套房月租金為1649美元，原Midway Village的居民將享有回遷優先權。

第二階段則將興建113個二至四房公寓，預計2027年開放。新單位將配備完整廚房、室內洗衣設備，以及多項公共設施，如社區活動室、學習中心、戶外遊戲空間、自行車儲存間與公共藝術牆等。此外，規劃中還包括一座1萬5000平方英尺的兒童照護中心，可容納最多109名兒童（包含低受入家庭的孩童），由非營利組織半島家庭服務機構(Peninsula Family Service)營運。

聖馬刁縣屬於全美生活成本最高的地區之一，也因無法完全達到加州住房規劃要求而面臨審查壓力。未來若無法合規，可能將失去州政府資助，或觸發「建築商救濟」條款，讓開發商繞過地方限制興建新案。

開發商MidPen Housing成立於1970年，總部位於福斯特市，專門為低收入家庭、年長者及特殊需求者提供住宅。至今已在北加州超過130個社區建設逾9000戶可負擔單位。Midway Village 被視為其旗艦重建項目之一，象徵著社區與縣府在面對住房危機時的合作典範。

低收入 加州 租金

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