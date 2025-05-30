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洛市中心住宅火熱 2大型建案釋逾500單位給低收戶

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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「Park East」位於華埠，占地6萬6500平方呎。（圖片來自建築設計公司GBD Architects）
「Park East」位於華埠，占地6萬6500平方呎。（圖片來自建築設計公司GBD Architects）

隨著兩個大型住宅項目落成，洛杉磯市中心的住宅庫存進一步增加。根據洛杉磯市中心聯盟（DTLA Alliance）引用CoStar數據，市中心住宅入住率，在今年第一季上升至90.8%，較去年同期的90.1%略有增長，在零售與辦公空置率攀升的背景下，顯得格外亮眼。

兩個新建案，分別位華埠 (Chinatown) 與South Park區，共新增超過500個住宅單位。其中，由波特蘭開發商NBP Capital打造的「Park East」項目，為華埠帶來280個市場租金公寓；而由總部在西雅圖的Housing Diversity Corp開發的「Liv DTLA」計畫，提供227個可負擔住宅單位，服務低收入與弱勢群體。

位200 Mesnager Street、佔地6萬6500平方呎的「Park East」，由建築設計公司GBD Architects操刀，包含兩棟分別為六層與七層的建築。項目設有2萬平方呎的商業與辦公空間，以及一座地下停車場，可停放約300輛車。住宅單位類型涵蓋單間、一臥與二臥，月租金範圍從2248元至4284元不等。

「Park East」設施齊全，配備游泳池、水療中心、中央庭院、瑜伽室及狗公園，吸引年輕專業人士及小家庭進駐，提升華埠生活品質並促進區域再生。

位1411 South Flower Street的「Liv DTLA」項目，由建築師Simon Ha及Steinberg Hart設計，總樓高八層，面積約9萬6400平方呎，由STS Construction Services承建。該案由洛杉磯無家可歸者服務局（LAHSA）提供主租約。

此項目共提供227個可負擔住房，其中25個保留給極低收入者，另有66個單位接受租金補助（Section 8 Voucher），協助低收入家庭、長者、退伍軍人及身心障礙者獲得穩定住房。

儘管市中心的辦公地產空置率較高，但住宅市場的強勁需求，顯示當地具轉型潛力與長遠發展動能。DTLA Alliance執行董事Nick Griffin指出，市中心住宅市場的成長主因，來自加州長期的住房短缺，以及居民人口持續流入。「從宏觀經濟角度看，加州，特別是洛杉磯這類都會區，長年面臨住房供不應求，而市中心是少數能夠大規模開發新住宅的地區之一」。

目前，洛杉磯市中心有超過2600個住宅正在施工中，另有2萬9300個處提案或規劃階段。這些新建與即將到來的住宅資源，將有助緩解當地住房壓力，同時吸引更多人口與商業投資。

DTLA Alliance的報告亦提及，開發商Jamison Partners已宣布將位於1055 West Seventh Street、面積97萬1000平方呎的Arco Tower改為住宅用途。若順利完成，該案將成為洛杉磯市中心歷來最大規模的適應性再利用（adaptive reuse）開發計畫，為市中心注入更多住宅資源並重塑地標意義。

位於South Park的「Liv DTLA」已開業，為洛市中心增添近230套可...
位於South Park的「Liv DTLA」已開業，為洛市中心增添近230套可負擔房。（圖片來自開發商Housing Diversity Corp）

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