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沒現金 如何贏得房屋競標戰

編譯組／綜合報導
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如何在沒有現金的情況下在中半島贏得房屋競標戰
如何在沒有現金的情況下在中半島贏得房屋競標戰

賣家通常更偏好現金交易，因為可能出錯的環節較少，且完成過戶的時間大幅縮短–全現金交易通常在7到10天內完成，而貸款交易則需要21至30天。

在2012年至2024年間，經檢視橫跨半島10個城市的3萬1105筆交易，有了以下發現：

1.現金買家有多普遍？

現金交易相對於貸款交易的普遍程度取決於房產位置。在過去12年中，數據顯示在阿賽頓(Atherton)，65%的交易是以現金完成的，而在聖卡洛斯(San Carlos)，只有13%的交易是以現金完成的。

塢德塞(Woodside)和阿賽頓是唯一現金交易佔總銷售交易50%以上的城市。在波度拉谷(Portola Valley)、巴洛阿圖(Palo Alto)、蒙洛公園(Menlo Park)、洛斯阿圖(Los Altos)和洛斯阿圖山(Los Altos Hills)，超過25%的交易是以現金完成的。在紅木城(Redwood City)和山景城(Mountain View)，不到25%的交易是現金交易。

2.現金交易如何隨價格區間變化？

在較高價格區間，現金交易更為普遍。於2024年，售價在200萬至600萬美元之間的房屋中，大約三分之二是透過貸款完成的。隨著銷售價格上升，這一比例下降。在售價600萬至1100萬美元之間的房屋交易中，只有約四分之一是通過貸款完成的。

－全現金交易是否越來越普遍？

2024年的現金交易銷售(31%)比2012年(21%)多，然而，但在過去12年中每一年有上有下；在所有10個城市中，2015年和2023年是高峰期，有31%的交易使用現金，最低曾達到21%（2012年）和23%（2021年）。

3.現金對賣家有多重要？

在條件相等的情況下，幾乎每個賣家都會選擇現金報價買家－但條件很少是完全相等的。

對許多賣家來說，價格是最重要的交易條件，但淨價（扣除買方代理佣金，通常由賣家支付）亦重要；在圖表中，要約#1的購買價格最高，但由於要約#2來自收取較少佣金的經紀人，賣家獲得的淨價更高。對於重視絕對回報的賣家，要約#2是最佳選擇。

要約#3是全現金，可在8天內完成交易；對於重視速度和安全性的賣家來說，要約#3看起來很強勢。

相較之下，要約#4有經驗豐富的貸款機構和知名的經紀人，該經紀人與掛牌代理已成功完成多筆交易－且全部沒有問題。從賣家的角度來看，實力不足的經紀人可能沒有詳細審查文件，或沒有充分告知客戶關於房產缺陷的情況，或者忽略了合約條款；這些在託管期間有更高的風險會失敗。

要約#4也比要約#1或#2略強，因為它可以在21天而不是30天內完成交易，而且買家支付25%的首付，而不是最低的20%。 在激烈的競爭中，這些小細節很重要。

全現金交易只是幫助完成交易的條件之一。制定正確的要約－獲取賣家重視什麼的情報，並考慮買家自身的選擇和顧慮，仍有機會可勝過全現金買家。

4.當今市場競爭有多激烈？

在2025年的前兩個月，依數據顯示，半島中部地區約三分之二的上市房產只收到了一個報價。

如果其他交易條件可被接受，那唯一一筆的貸款交易報價即很可能會被接受。 （關於2025年初收集的單一報價數據仰賴市場和時間。三年前在半島中部地區，一處房產常常會收到10個以上的報價。）

有時「單一報價」是搶先提出的：房產已上市、但在掛牌經紀人要求報價之前。有時是場外交易（未公開列在掛牌服務系統上）或是「僅限會員」，或是通過高效房地產經紀人之間良好溝通而得知的。有時是因為房產定價過高，嚇跑了買家。

無論是透過價格、其他交易條件還是成為唯一報價，戰勝全現金報價仍是可能的。

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