Kiss貝斯手1399萬出售比佛利山莊豪宅 設計融入風水

搖滾樂隊Kiss的貝斯手西蒙斯欲出售其位於比佛利山莊的豪宅。（圖片來自Realtor.com）

搖滾界傳奇、搖滾樂隊Kiss的貝斯手及創始成員西蒙斯（Gene Simmons），近日將其位於比佛利山 莊的豪華現代別墅掛牌出售，要價為1399萬美元。這座現代化風格的別墅位於Coldwater Canyon社區，擁有壯觀山脈、峽谷及海景，並巧妙融入風水元素，展現獨特的設計理念。

西蒙斯的置產歷程充滿波折。2021年，他以1600萬美元出售在比佛利山莊的長期住所後，決定搬遷至內華達州拉斯維加斯，並以1080萬美元購置新宅及鄰近空地。不過，由於沙漠的炎熱氣候，以及居住區附近有脫衣舞俱樂部等原因，西蒙斯最終選擇2023年再度出售房產，並賺取20萬美元收益。此後，他與妻子Shannon Tweed決定重返加州 ，並以820萬美元購入目前這座位於比佛利山莊的現代別墅。

該住宅可以欣賞到壯觀的山脈和海洋景色。（圖片來自Realtor.com） 開闊的客廳擁有三側壁爐。（圖片來自Realtor.com）

這座別墅由瑞士建築師Roger P. Kurath設計，採用混凝土、鋼材、橡木和玻璃等現代化建材，並融入風水元素，打造極具藝術感和現代感的空間。住宅擁有4間臥室和5間浴室，生活空間達近7800平方呎，並配備高端智能家居系統和地暖混凝土地板，無論室內還是室外，都呈現奢華與舒適的設計理念。

住宅內部設計以簡約現代為主題，特別注重細節與舒適度。進入家中，映入眼簾的是開闊的客廳，三側壁爐增添溫馨氛圍。12呎高的天花板設計，使空間更加寬敞，並通過大型三層玻璃滑動窗戶，將自然光引入，讓住戶可以欣賞壯觀山脈和海洋景色。客廳與餐廳相連，餐廳內擺放華麗吊燈，能容納12人用餐，無縫連接至現代化廚房，還設有可以容納1000瓶美酒的酒窖。

主臥室設有寬敞休息區，並配有桑拿浴室和豪華浴缸，還有配備天窗的畫廊和專業家庭影院，是西蒙斯和妻子私享的娛樂空間，曾經放映過由西蒙斯創辦的Arclight Films與Gary Hamilton共同製作的影片「深水」（Deep Water）。

住宅室外設計同樣驚艷，擁有1800平方呎的戶外露台，配備40呎長的無邊泳池，泳池由太陽能加熱，並配有周圍的耐旱植物和青銅雕塑，營造濃厚的藝術氛圍。露台設有大型火坑和灰色沙發，為住戶提供理想的戶外休憩空間。

住宅不僅注重美學設計，還強調環保與可持續性。建築採用環保材料，並使用太陽能加熱泳池。建築結構由高品質的瑞士鋼材和纖維水泥外牆構成，這些材料的耐用性可超過50年且無需維護。

西蒙斯對未來買家的要求相當嚴格，他在接受「華爾街 日報」採訪時表示：「在這度過美好的時光，不希望某些笨蛋進來。這裡不允許毒品、不允許酗酒，任何有可能毀壞這個地方的人，都不應該進來。」