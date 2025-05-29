我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

Kiss貝斯手1399萬出售比佛利山莊豪宅 設計融入風水

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
搖滾樂隊Kiss的貝斯手西蒙斯欲出售其位於比佛利山莊的豪宅。（圖片來自Realtor.com）
搖滾樂隊Kiss的貝斯手西蒙斯欲出售其位於比佛利山莊的豪宅。（圖片來自Realtor.com）

搖滾界傳奇、搖滾樂隊Kiss的貝斯手及創始成員西蒙斯（Gene Simmons），近日將其位於比佛利山莊的豪華現代別墅掛牌出售，要價為1399萬美元。這座現代化風格的別墅位於Coldwater Canyon社區，擁有壯觀山脈、峽谷及海景，並巧妙融入風水元素，展現獨特的設計理念。

西蒙斯的置產歷程充滿波折。2021年，他以1600萬美元出售在比佛利山莊的長期住所後，決定搬遷至內華達州拉斯維加斯，並以1080萬美元購置新宅及鄰近空地。不過，由於沙漠的炎熱氣候，以及居住區附近有脫衣舞俱樂部等原因，西蒙斯最終選擇2023年再度出售房產，並賺取20萬美元收益。此後，他與妻子Shannon Tweed決定重返加州，並以820萬美元購入目前這座位於比佛利山莊的現代別墅。

該住宅可以欣賞到壯觀的山脈和海洋景色。（圖片來自Realtor.com）
該住宅可以欣賞到壯觀的山脈和海洋景色。（圖片來自Realtor.com）
開闊的客廳擁有三側壁爐。（圖片來自Realtor.com）
開闊的客廳擁有三側壁爐。（圖片來自Realtor.com）

這座別墅由瑞士建築師Roger P. Kurath設計，採用混凝土、鋼材、橡木和玻璃等現代化建材，並融入風水元素，打造極具藝術感和現代感的空間。住宅擁有4間臥室和5間浴室，生活空間達近7800平方呎，並配備高端智能家居系統和地暖混凝土地板，無論室內還是室外，都呈現奢華與舒適的設計理念。

住宅內部設計以簡約現代為主題，特別注重細節與舒適度。進入家中，映入眼簾的是開闊的客廳，三側壁爐增添溫馨氛圍。12呎高的天花板設計，使空間更加寬敞，並通過大型三層玻璃滑動窗戶，將自然光引入，讓住戶可以欣賞壯觀山脈和海洋景色。客廳與餐廳相連，餐廳內擺放華麗吊燈，能容納12人用餐，無縫連接至現代化廚房，還設有可以容納1000瓶美酒的酒窖。

主臥室設有寬敞休息區，並配有桑拿浴室和豪華浴缸，還有配備天窗的畫廊和專業家庭影院，是西蒙斯和妻子私享的娛樂空間，曾經放映過由西蒙斯創辦的Arclight Films與Gary Hamilton共同製作的影片「深水」（Deep Water）。

住宅室外設計同樣驚艷，擁有1800平方呎的戶外露台，配備40呎長的無邊泳池，泳池由太陽能加熱，並配有周圍的耐旱植物和青銅雕塑，營造濃厚的藝術氛圍。露台設有大型火坑和灰色沙發，為住戶提供理想的戶外休憩空間。

住宅不僅注重美學設計，還強調環保與可持續性。建築採用環保材料，並使用太陽能加熱泳池。建築結構由高品質的瑞士鋼材和纖維水泥外牆構成，這些材料的耐用性可超過50年且無需維護。

西蒙斯對未來買家的要求相當嚴格，他在接受「華爾街日報」採訪時表示：「在這度過美好的時光，不希望某些笨蛋進來。這裡不允許毒品、不允許酗酒，任何有可能毀壞這個地方的人，都不應該進來。」

作為Kiss樂隊的貝斯手和創始成員，西蒙斯不僅是世界知名搖滾巨星，還是電視名人和企業家。他與妻子擁有多處豪宅，涵蓋馬里布的度假別墅以及加拿大的住宅。

簡約現代風格的設計。（圖片來自Realtor.com）
簡約現代風格的設計。（圖片來自Realtor.com）
1800平方呎的戶外露台、配備40呎長的無邊泳池。（圖片來自Realtor.co...
1800平方呎的戶外露台、配備40呎長的無邊泳池。（圖片來自Realtor.com）
專業家庭影院。（圖片來自Realtor.com）
專業家庭影院。（圖片來自Realtor.com）

比佛利山 加州 華爾街

上一則

跟Costco拚了 Trader Joe's杜拜巧克力上架只賣3.99元

下一則

歐陽傑：「太太的幸運魔法」加持 才能參加「不可能的任務」

延伸閱讀

潔西卡艾芭離婚5個月爆新歡 激吻神秘男

潔西卡艾芭離婚5個月爆新歡 激吻神秘男
潔西卡艾芭離婚5個月 爆倫敦公園激吻神祕男

潔西卡艾芭離婚5個月 爆倫敦公園激吻神祕男
華裔女主播800萬掛牌出售LA豪宅 內含特製櫃可放上千雙鞋

華裔女主播800萬掛牌出售LA豪宅 內含特製櫃可放上千雙鞋
沒買東西卻收到包裹？你可能捲入神祕騙局

沒買東西卻收到包裹？你可能捲入神祕騙局
中國潮牌SMFK 比佛利黃金商圈搶客

中國潮牌SMFK 比佛利黃金商圈搶客
全紅嬋老家蓋120平米別墅 誰出資？宅基地哪來？網熱議

全紅嬋老家蓋120平米別墅 誰出資？宅基地哪來？網熱議

熱門新聞

鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃