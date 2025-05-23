我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

30年固定貸款利率不變 聯準會關注關稅通膨壓力

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
5月19日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）
5月19日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）

5月19日當周，美國30年期固定抵押貸款利率與20年期固定利率皆維持不變，分別為6.625%與6.125%；15年與10年期固定利率則小幅上升，分別為5.850%與5.625%。

在通膨壓力再度成為焦點之際，聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆（Alberto Musalem）於19日出席明尼蘇達州經濟俱樂部活動時發表演說，警告決策者切勿輕忽由新關稅引發的物價壓力，否則恐損及聯準會的政策公信力。

他指出，目前聯準會正面臨高度政策不確定性。總統川普日前宣布的「自由日」關稅措施，規模與反制行動皆遠超市場預期，部分商品價格已出現上漲跡象，企業也逐步將成本轉嫁給消費者，根據近期多項調查，企業普遍預期未來數月仍將進一步調漲售價。

他強調，即使在目前的「溫和限制性」政策立場下，若通膨持續高企，聯準會應堅持以穩定物價為優先，即便短期內可能對就業產生負面影響。「歷史經驗告訴我們，若通膨預期失去錨定，未來想要重新控制通膨的代價將更加沉重。」

另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）本周也指出，評估新關稅措施對經濟的全面影響恐需半年時間，目前他預期今年僅會進行一次降息。

聯準會將於6月17日至18日召開利率決策會議，市場普遍預料聯準會將連續第四次維持利率不變。屆時，政策官員亦將發布更新版「經濟預測摘要」（Summary of Economic Projections），提供對未來通膨、就業與利率走向的最新研判。

利率 聯準會 關稅

上一則

旅美中國女主播豪宅掛牌 賣點：特製櫃可放千雙鞋

下一則

馬里布和聖塔蒙尼卡之間太平洋海景公路 今開放

延伸閱讀

關稅衝擊…Nike傳6月開漲 1原因100美元以下商品凍漲

關稅衝擊…Nike傳6月開漲 1原因100美元以下商品凍漲
關稅衝擊發威 南韓5月前20天對美出口年減14.6%

關稅衝擊發威 南韓5月前20天對美出口年減14.6%
抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價
聯手對中國小額包裹課關稅？G7展開討論 歐盟擬徵收2歐元

聯手對中國小額包裹課關稅？G7展開討論 歐盟擬徵收2歐元
關稅推升金價 好市多金條再限購 每次限買1根2盎司

關稅推升金價 好市多金條再限購 每次限買1根2盎司
東南亞四國太陽能產品輸美 確定最高關稅可達3521%

東南亞四國太陽能產品輸美 確定最高關稅可達3521%

熱門新聞

秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
床蝨侵襲後，需進行深度清潔。（路透）

進飯店房間務必先做這事 行李箱暫不放地毯上

2025-05-21 13:43

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛