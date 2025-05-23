30年固定貸款利率不變 聯準會關注關稅通膨壓力

5月19日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）

5月19日當周，美國30年期固定抵押貸款利率 與20年期固定利率皆維持不變，分別為6.625%與6.125%；15年與10年期固定利率則小幅上升，分別為5.850%與5.625%。

在通膨壓力再度成為焦點之際，聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆（Alberto Musalem）於19日出席明尼蘇達州經濟俱樂部活動時發表演說，警告決策者切勿輕忽由新關稅 引發的物價壓力，否則恐損及聯準會 的政策公信力。

他指出，目前聯準會正面臨高度政策不確定性。總統川普日前宣布的「自由日」關稅措施，規模與反制行動皆遠超市場預期，部分商品價格已出現上漲跡象，企業也逐步將成本轉嫁給消費者，根據近期多項調查，企業普遍預期未來數月仍將進一步調漲售價。

他強調，即使在目前的「溫和限制性」政策立場下，若通膨持續高企，聯準會應堅持以穩定物價為優先，即便短期內可能對就業產生負面影響。「歷史經驗告訴我們，若通膨預期失去錨定，未來想要重新控制通膨的代價將更加沉重。」

另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）本周也指出，評估新關稅措施對經濟的全面影響恐需半年時間，目前他預期今年僅會進行一次降息。

聯準會將於6月17日至18日召開利率決策會議，市場普遍預料聯準會將連續第四次維持利率不變。屆時，政策官員亦將發布更新版「經濟預測摘要」（Summary of Economic Projections），提供對未來通膨、就業與利率走向的最新研判。