北聖荷西前日裔農場 新大型住房開發案動工

位於聖荷西北部 Seely Ave. 2620 號的混合用途開發項目概念圖，其中包含住宅、雜貨店、零售店和公共公園。（取自KTGY Architecture + Planning網頁）

聖荷西 領導人和開發商正在宣傳多戶住宅獎勵計畫的好處：幫助解決住房短缺和市場挑戰條件，同時，一個新的城市村莊開發項目在北聖荷西前日裔Sakuaye家族農場址動工建設。

漢諾威公司(Hanover Co.)的開發項目「土狼溪村」(Coyote Creek Village)最終將提供1萬8965平方呎的商業空間和1472套住房單位，第一批預計在2027年投入使用。

盡管州政府要求聖荷西需要在2031年前規畫6萬2200套新住房，但該市在啟動市場價格的多戶住宅項目方面一直面臨困難，過去平均每年只有約一個新開發項目。

除了材料和勞動成本增加外，聖荷西和加州 比其他州徵收更高的開發費用。最近的RAND研究顯示，在德克薩斯州(Texas)，城市平均每單位一次性收費約1000美元，而科羅拉多州(Colorado)平均每單位收費1萬2000美元。加州明顯更糟，平均每單位約2萬9000美元，而在聖荷西，當考慮到該市的包容性住房費用時，這一數額幾乎是其兩倍。

而聖荷西去年透過實施新措施，免除了替代費用和50%的建築稅。土狼溪村項目透過費用減免節省了約600萬美元。

該市的住房獎勵計畫已經開始結出碩果，多個項目申請了費用豁免，而且該市今年將符合折扣資格的房屋上限增加到1800個單位。

代表北聖荷西的第四區議員科恩(David Cohen)表示，該項目對於這城市來說是一個重要的發展，並指出這裡將成為未來十年新住房的中心；在聖荷西必須規畫的6萬2200個住房單位中，2萬4000個目標單位位於該區域。

值得注意的是，這整片開發案中，包含一個具有歷史意義的農場與建物Sakauye House。根據聖荷西日裔美國人博物館官網記載，Eiichi Ed Sakauye出生於1912年，2005年過世。當時聖荷西有許多日本 人在此開墾，日本人可以說是第一批到矽谷開墾的「拓荒者」，不過隨著二戰爆發，許多日本人被迫離開居住的地方，集中在中加州等美方控管的居留所，直到二戰結束。

Eiichi Ed Sakauye的家人當時也面臨被拘留的問題，直到二戰結束才又回到聖荷西，這間Sakauye House內，記錄了許多二戰當時發生的事情。

科恩並補充說，這個開發項目不僅有住房；該項目包括一個以Eiichi “Edward” Sakauye命名的2.5英畝公園，為該地區增添了另一個設施，以及將建設北聖荷西非常短缺的零售空間與第一個寵物狗公園。