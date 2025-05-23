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疫後停滯 舊金山租屋市場有望回暖

編譯組╱綜合報導
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舊金山中等住宅租金變化。
舊金山中等住宅租金變化。

舊金山觀察者（SF Examiner）報導，舊金山的住房市場似乎正準備在今年夏季結束前，迎來租金回到疫情前水準的久違復甦。

租屋市場專家表示，隨著越來越多上班族重返辦公室，加上市中心商業活動增加，租屋需求正在上升，使得舊金山逐步走出因新冠疫情而陷入的經濟低迷，租金價格也脫離過去三年來的停滯狀態。專門負責舊金山與北灣城市租賃業務的獨立房屋租賃經紀人切斯諾斯基（David Chesnosky）說：「舊金山正轉變為有利房東的市場。」

舊金山的租金曾因新冠疫情爆發後一年半內暴跌。2021年跌至谷底後，雖有些微回升，但隨後三年基本維持不變。疫情初期，數萬名居民離開舊金山，許多人利用遠距工作的機會，搬往生活成本較低的地區，由於租屋需求大幅下降，租金也下跌。2021年4月，一房公寓的中位數租金曾一度跌至每月2600美元的谷底。

然而，今年的情況似乎有所不同，整個冬季與初春期間的租約成交穩定活絡。切斯諾斯基說，在他從業22年來，今年是他見過最忙碌的開年。「這讓我有些意外，」他說，特別是因為每年年初通常是季節性租屋市場中較為冷清的時段。

這波成交潮推升了一房公寓的月租中位數。根據租屋網站Zumper數據，4月已達每月3210美元，只比疫情前的高點3720美元少了數百美元。他預期，隨著租屋市場進入一年中最旺的季節，租金將再次飆升，「到了夏季，我們可能就會非常接近疫情前的水準」。

事實上，租金上漲已讓舊金山成為全美租屋市場最熱絡的城市之一。根據Zumper的數據，截至今年4月的過去一年中，舊金山租金中位數上漲 10.3%，漲幅超越紐約的 8.4% 及休士頓的 7.8%，使舊金山成為全美前八大租金漲幅城市之一。

近期的商業調查也發現，舊金山的辦公室空置率正在下降，預計這一趨勢將在今年持續。專家將部分租屋市場復甦歸因於科技業某些領域的成長，特別是人工智慧(AI)公司，這些公司搭上創新熱潮，不僅業務擴展，也擴大在市中心的辦公空間。根據房地產平台VTS去年的報告，在舊金山的新租約中，近三分之一與AI新創公司有關。

切斯諾斯基指出，不同區域的租金回升速度不一，他表示，過去幾年經濟重創最嚴重的市中心區，恢復速度最慢；相較之下，那些位於需求最旺地段的高端公寓，例如太平洋高地（Pacific Heights）、牛軛灣（Cow Hollow）與北灘（North Beach）等，租金已超越疫情前水準。

近一年高租金城市漲幅變化。
近一年高租金城市漲幅變化。

舊金山 租金 疫情

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