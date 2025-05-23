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南加內陸地區 工業不動產市場熱絡

記者啟鉻／綜合報導
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圖為位於聖塔菲泉由Lionext Inc.承租物業，總面積超過十萬平方呎。（截圖The Press-Enterprise）
圖為位於聖塔菲泉由Lionext Inc.承租物業，總面積超過十萬平方呎。（截圖The Press-Enterprise）

南加州內陸地區自2025年初以來，工業不動產市場熱度不減，無論是投資收購或大型租賃交易均動能強勁；包括新澤西的投資公司在內陸及南加地區擴展投資組合，配送中心及物流公司成功出租等。

據報導，總部位於新澤西、專注工業建築投資公司Faropoint，日前在安大略市（Ontario）收購了一組四棟工業建築的物業組合。盡管Faropoin未透露交易金額，但多個商業房地產網站報導，總價為6360萬美元。

被收購物業組合占地24萬3000平方呎，由Panattoni Development於2006年建成，包括四棟A級工業建築，目前幾乎全部出租給29家公司。

Faropoint公司的總部位於新澤西州Hoboken，該公司主要投資於配送用途的工業地產。2025年3月底，Faropoint也曾以超過997萬美元購入洛杉磯縣托倫斯（Torrance）一處面積3萬6491平方呎的工業設施，持續拓展其在南加州的布局。

另據報導，位於南加州聖塔菲泉（Santa Fe Springs）的Lionext Inc.，是一家專營倉儲與卡車運輸的公司，日前簽下了一項為期10年的租賃合約，承租一座面積達10萬6110平方呎的配送設施，地址為11650 Burke Street。該建築於2011年完工，由地主 Kekropia Inc.擁有。根據NAI Capital Commercial表示，此租約總值至少達2200萬美元。

同時，另一筆發生在此項的交易中，Golden Specialty Foods承租了地址為14518 Best Avenue的一處4萬平方呎倉儲設施。根據Lee & Associates提供的資訊，這筆為期五年的租約總價為300萬美元，房東為Best Ave Centre LLC。

河濱縣城市派里斯（Perris），IDI Logistics物流公司近日成功將其位於Rider Logistics Center的一棟超大型物流設施出租。該二號建築面積達80萬4000平方英尺，地址為450 E. Rider Street。這筆交易由商業不動產公司Colliers代表房東談判。Colliers副董事長Mark Zorn表示，交易再次驗證內陸帝國對工業物業的高度需求，2025年第一季該地區工業租賃總量已超過1400萬平方呎，創下歷史第三高紀錄。

南加 新澤西州 加州

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