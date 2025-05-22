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昆西瓊斯故居近6000萬出售 設計靈感來自南非酒店

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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這座莊園的設計靈感來自南非「迷失之城宮殿」酒店。 （圖片來自地產網站Realtor.com）
這座莊園的設計靈感來自南非「迷失之城宮殿」酒店。 （圖片來自地產網站Realtor.com）

美國傳奇唱片製作人昆西瓊斯（Quincy Jones）數月前因胰臟癌去世，享年91歲。這位多屆葛萊美獎得主、音樂製作人及作曲家，生前最後一座豪華住宅現已掛牌出售，上市價接近6000萬元。這座位於洛杉磯貝萊爾（Bel-Air）的宅邸，是昆西瓊斯在世時的居住地，他一直住到去年11月。

根據公開資料，昆西瓊斯於1972年夏季以僅20萬美元的價格購入一塊空地，並邀請已故奢華酒店建築師Gerald Allison為他設計了一座度假風格豪宅。這座住宅的靈感來自Allison在南非設計的「迷失之城宮殿」（The Palace of the Lost City）酒店。據WATG建築設計公司高級設計顧問Tom Fo透露，昆西瓊斯在入住這家酒店時深深欣賞其美學風格，這也成為他建造這座宅邸的靈感來源。

中央翼的圓形窗戶客廳是整座房屋的核心。（圖片來自地產網站Realtor.com）
中央翼的圓形窗戶客廳是整座房屋的核心。（圖片來自地產網站Realtor.com）

這座宏大豪宅擁有五間臥室、17間浴室，並坐落在小巷盡頭，懸崖之上，四周被圍欄環繞。從這裡可以俯瞰洛杉磯市區的天際線、聖蓋博山脈以及遠處的太平洋。這座住宅的面積接近2萬5000平方英尺，設有三個翼樓，並通過電梯和多個樓梯相連。雖然內部照片並不多，但從市場推廣資料可以看出，中央翼的圓形窗戶客廳是整座房屋的核心，擁有拱形圓頂天花板、酒吧和圖書角。附近還有一個酒窖、品酒區、遊戲室和涼亭。

東翼的設施包含正式餐廳、豪華廚房、家庭娛樂室以及員工宿舍。主臥套房設有私人陽台、步入式衣櫥、豪華浴室、健身房和書房。而西翼則擁有三間客房套房、一個錄音室、一個放映室、一個畫廊和一個安保辦公室。戶外則有精心修剪的花園，設有多條走廊和露台，並俯瞰網球場、無邊泳池以及溢水式水療池。

這座占地2.3英畝的莊園擁有一座無邊際泳池。（圖片來自地產網站Realtor.c...
這座占地2.3英畝的莊園擁有一座無邊際泳池。（圖片來自地產網站Realtor.com）

戶外有精心修剪的花園，設有多條走廊和露台。（圖片來自地產網站Realtor.co...
戶外有精心修剪的花園，設有多條走廊和露台。（圖片來自地產網站Realtor.com）

昆西瓊斯的女兒、女演員兼導演拉希達瓊斯（Rashida Jones）表示：「我父親非常熱愛這個家。他從零開始創造這座房子，並融入他無窮的想像力，還有他與中學同學、傳奇建築師Allison的合作。對我們家來說，這個家承載著無數美好回憶和意義。我們希望新主人能夠延續昆西瓊斯名字所代表的愛、笑聲和美麗。」

昆西瓊斯的職業生涯橫跨五個年代，創紀錄獲得79個葛萊美獎提名並獲得28次獎項，其中包括1991年獲得的葛萊美傳奇藝人大獎，以及四次獲得有色人種民權促進協會形象獎傑出爵士藝人獎。除了這些榮譽，昆西瓊斯還因其終身成就被引入作曲家名人堂，並於2013年獲得搖滾名人堂殊榮。他於2024年11月3日辭世。

這所宅邸是昆西瓊斯在世時的居住地，他一直住到去年11月。（圖片來自地產網站Rea...
這所宅邸是昆西瓊斯在世時的居住地，他一直住到去年11月。（圖片來自地產網站Realtor.com）
該處房產可以俯瞰到洛杉磯市區的天際線、聖蓋博山脈以及遠處的太平洋。 （圖片來自地...
該處房產可以俯瞰到洛杉磯市區的天際線、聖蓋博山脈以及遠處的太平洋。 （圖片來自地產網站Realtor.com）

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