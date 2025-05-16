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30年固定貸款利率 升至6.625%

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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5月12日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）
5月12日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）

根據最新數據，2025年5月12日當周，美國30年期固定抵押貸款利率上升至6.625%，20年期固定利率也上升至6.125%；15年與10年期固定利率則維持不變。

受市場矚目的美國4月消費者物價指數（CPI）本周公布。該月CPI月增0.2%，低於3月的0.3%；年增率則從3月的2.6%降至2.3%，不僅連續第三個月同比下降，也創下自2021年2月以來的最低年增幅。在各分類項目中，住房成本依然是CPI的主要上漲動力，但漲幅開始趨緩。能源價格整體上升，食品價格漲幅持穩，核心CPI（不含食品與能源）則年增2.8%，顯示整體通膨壓力正在減輕。

這項數據令投資人對聯準會（Fed）可能何時開始降息產生更多期待。盡管CPI仍高於2%的政策目標，但通膨趨勢明顯放緩，有助於債券市場走強，理論上對壓低抵押貸款利率有正面影響。

同時市場也高度關注關稅與貿易政策對債券價格與利率的潛在衝擊。抵押貸款利率的定價主要受到債券市場變動影響。盡管關稅政策對利率的影響機制較為複雜，一方面可能因壓抑經濟成長而利好利率，另一方面則可能因輸入型通膨及外資流入減少而推升利率。

值得一提的是，美中兩國上周末宣布達成90天暫停進一步加徵關稅的共識，暫時緩解貿易戰升級的壓力。盡管目前關稅水準仍處高檔，但風險趨於可控，對全球經濟與金融市場的穩定具有正面意義，進而對利率產生多空交錯的影響。

利率 關稅 貸款

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