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舊金山笛洋家族豪宅 1550萬元上市

編譯組╱綜合報導
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舊金山太平洋大道2312號外觀。（取自Zillow網站）
舊金山太平洋大道2312號外觀。（取自Zillow網站）

舊金山太平洋高地(Pacific Heights)的許多宏偉豪宅，是由這座城市最富有的創始家族所建造，太平洋大道2312號就是這樣一個例子，該豪宅屬於威廉．羅斯．馬丁(William Roth Martin)，他是舊金山早期傑出家族之一的繼承人，馬丁本人也是時尚品牌Rothy's的創意主腦。現在，這座1908年建造的豪宅經過大幅翻修後掛牌出售，要價1550萬美元。

據富比士報導，羅斯馬丁在舊金山成長，「血液中流淌著最純正的貴族血統」。在父親一方，他與笛洋家族有親緣關係（1865年，查爾斯和邁克爾．笛洋(Charles and Michael de Young)兄弟在青少年時期創立了「舊金山紀事報」（最初名為「每日戲劇紀事報」）；母親一方則是馬森航運的馬森家族後裔。但馬丁從未依靠家族聲望安於現狀。

他曾擔任商品交易員、成功的畫廊老闆和生物科技從業者，這些都是在創立Rothy's之前取得的成就。如今他仍在Rothy's中擔任創意總監；Rothy's使用塑料水瓶製作鞋子和包包，推出後取得了巨大成功，在2018年（產品於舊金山渡輪大廈首次亮相僅兩年後）就售出了超過100萬雙鞋子。

在馬丁的經營下，太平洋大道2312號這座有117年歷史的豪宅已經徹底煥然一新。自2020年以875萬美元購買此物業以來，馬丁和妻子艾蜜莉(Emily)投入了數百萬美元進行翻修。

據Compass發言人蒂法尼(Terri Tiffany)表示，翻修工作包含這座7288平方呎豪宅「四層樓的整個內部」，除了新的水電系統等基本更新以外，還進行美學升級，特別是經過重新構思的廚房（可直接通往住宅後花園），以及從入口大廳弧形上升的全新樓梯。

經過改造後的住宅擁有五間臥室和四個半衛浴。主臥套房幾乎就像一個獨立公寓，配有寬敞的浴室、兩個步入式衣櫥和休息╱辦公區。在頂層，自然光從巨大的天窗灑入被布置成圖書館的娛樂室，同時也透過「法式玻璃溫室」的眾多窗戶普照室內。在底層則設有客房套房、健身房和三車位車庫。

這座豪宅座落在4125平方呎的地塊上，步行即可到達阿爾塔廣場公園(Alta Plaza Park)和拉法葉公園(Lafayette Park)。

盡管近期經濟動盪，Compass的掛牌經紀人沃德(Neal Ward)對這座豪宅上市充滿信心，指出從1月到3月，舊金山1000萬美元以上房屋的銷售額達到1.91億美元，而2024年同期為6400萬美元，並對當地的房市感到樂觀。

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