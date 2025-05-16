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矽谷歷史宅翻新 比定價高500萬元售出

編譯組╱綜合報導
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隨著科技巨擘推動矽谷豪宅市場發展，加州柏林甘市(Burlingame)一座歷史悠久的建築，引發買家間的激烈競爭，最終創下該市的銷售紀錄；這座1925年建造、經過修復和擴建的都鐸風格住宅，最初掛牌價為1350萬美元，最終比掛牌價高出500萬美元，以驚人的1700萬美元成交。

這筆交易凸顯舊金山灣區分化的房市，高端豪宅完全不受整體市場放緩的影響；動蕩的股市以及川普總統上個月宣布的關稅政策，導致許多買家因可能的經濟影響而退縮。根據Compass首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)的數據，4月份價值500萬美元以上的房屋銷售比去年同期增長了24%。

Compass的掛牌經紀人布爾揚(Pierre Buljan)表示，他在4月18日下午將房產掛牌，第二天早上就收到大量的看房請求，並在正式掛牌後不到24小時內就簽約完成，買家是一對從附近同屬柏林甘市郵區的希爾斯布洛(Hillsboro)搬來的夫婦，同時也是兩位律師，買方代表是Keller Williams房地產公司的夏普(Debbie Sharp)。

前一項柏林甘市的銷售紀錄是位於同一街區僅隔兩戶的一座售價850萬美元、擁有英式花園的傳統住宅。

賣家科爾文(Jennifer Colvin)和克萊因(Eric Klein)於2015年以450萬美元購入這塊地，他們在一份電子郵件聲明中寫道，這座住宅既尊重原始房屋的設計和歷史，又增添令人難以置信的現代元素，使其感覺像一處城市中的度假勝地。

據Buljan透露，賣家從未住在完工的房子裡，這也正是吸引買家的部分原因。

通往這座8000平方呎住宅的入口小徑兩旁種植著羽毛狀草叢，每個玻璃翼樓都向戶外開放，包括一個帶有滑動門通往泳池區的開放式客廳、廚房與餐廳空間。

房子內有一座連接三層的樓梯，由穿孔金屬製成，讓自然光充滿整個樓梯間。其他設施包括電影院、健身房和桑拿浴室、電梯、戶外廚房，以及據Buljan稱價值10萬美元的La Cornue爐灶和50萬美元的視聽安全系統。

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