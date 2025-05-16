河濱縣艾辛諾湖 新居民區開發中

社區住宅帶有太陽板。（房源網）

南加 內陸河濱縣南部艾辛諾湖市（Lake Elsinore）正在開發一個名為Carrera at Terracina的新居民區，這裡每單位房價 60萬美元左右，在當今南加多地普遍高房價形勢下，很適合普通工薪階層。此外，這座城市，以擁有天然湖泊、戶外活動和快速發展的住宅區聞名，也是南加州少數擁有天然湖泊的城市之一。

艾辛諾湖市正在轉型成為區域性的生活與度假結合城市，不少居民選擇這裡居住但在外地上班，享受較低生活成本與悠閒生活環境。比較鄰近的橙縣（Orange County）和洛杉磯 地區，這裡房價親民很多，吸引不少首次購屋者和年輕家庭。整個城市這幾年發展快速，許多開發案擁有地中海風格和完善社區設施。對於通勤族來說，雖然地處偏內陸，但沿著15號公路向北可通往科洛那（Corona）、安大略（Ontario）以及洛杉磯地區，往南則連接坦密庫拉（Temecula）和聖地牙哥（San Diego）。

最近新開發的Carrera at Terracina，地址：4931 Sicily Dr., Lake Elsinore, CA 92530，屬於靠近艾辛諾湖的北部住宅區，通過數條街道連結15號公路與74號公路，開發商是擁有60多年歷史的全美大型住宅區建商KB Home。社區提供一層與兩層的住宅，擁有三至四臥室、四浴室，室內面積從約1435至2389平方呎不等，每棟住宅起價約為54萬8990美元至65萬9643美元。

據了解，Carrera at Terracina住宅採用開放式廚房連接寬敞的客廳，主臥室配有步入式衣櫃，並提供充足的儲物空間。所有住宅均為ENERGY STAR®認證，配備太陽能系統、低輻射窗戶和LED照明，降低能源成本，買家可在開發商設計工作室中，按照個人喜好選擇地板、櫥櫃、家電等，打造屬於自己的理想住宅 。