河濱縣艾辛諾湖 新居民區開發中

社區住宅帶有太陽板。(房源網)

南加 內陸河濱縣南部艾辛諾湖市(Lake Elsinore)正在開發一個名為Carrera at Terracina的新居民區,這裡每單位房價 60萬美元左右,在當今南加多地普遍高房價形勢下,很適合普通工薪階層。此外,這座城市,以擁有天然湖泊、戶外活動和快速發展的住宅區聞名,也是南加州少數擁有天然湖泊的城市之一。

艾辛諾湖市正在轉型成為區域性的生活與度假結合城市,不少居民選擇這裡居住但在外地上班,享受較低生活成本與悠閒生活環境。比較鄰近的橙縣(Orange County)和洛杉磯 地區,這裡房價親民很多,吸引不少首次購屋者和年輕家庭。整個城市這幾年發展快速,許多開發案擁有地中海風格和完善社區設施。對於通勤族來說,雖然地處偏內陸,但沿著15號公路向北可通往科洛那(Corona)、安大略(Ontario)以及洛杉磯地區,往南則連接坦密庫拉(Temecula)和聖地牙哥(San Diego)。

最近新開發的Carrera at Terracina,地址:4931 Sicily Dr., Lake Elsinore, CA 92530,屬於靠近艾辛諾湖的北部住宅區,通過數條街道連結15號公路與74號公路,開發商是擁有60多年歷史的全美大型住宅區建商KB Home。社區提供一層與兩層的住宅,擁有三至四臥室、四浴室,室內面積從約1435至2389平方呎不等,每棟住宅起價約為54萬8990美元至65萬9643美元。

據了解,Carrera at Terracina住宅採用開放式廚房連接寬敞的客廳,主臥室配有步入式衣櫃,並提供充足的儲物空間。所有住宅均為ENERGY STAR®認證,配備太陽能系統、低輻射窗戶和LED照明,降低能源成本,買家可在開發商設計工作室中,按照個人喜好選擇地板、櫥櫃、家電等,打造屬於自己的理想住宅 。