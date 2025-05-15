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洛杉磯華裔電視名人Liberté Chan豪宅 1000萬掛牌

記者啟鉻／洛杉磯報導
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豪宅在夜幕降臨時的外觀。（Mansion Global截圖）
豪宅在夜幕降臨時的外觀。（Mansion Global截圖）

加州電視名人兼網紅Liberté Chan，近日以1000萬美元掛售她洛杉磯的豪宅。Liberté Chan在洛杉磯KTLA電視台任氣象主播聞名，也在健康與生活風格領域經營，擁有自己的品牌與社媒。公開資料顯示，Liberté Chan的父親是俄裔美國人，母親是香港華人，她在社媒上自稱是華裔。

據Mansion Global報導，這棟占地7000平方英尺的山頂豪宅，位著名「鳥街」（Bird Streets）社區，這裡是名人雲集之地，街道名稱多以鳥類命名。豪宅在Nightingale Drive，屋內設有鋼管舞家庭劇場，每個房間都能欣賞到閃爍迷人的城市景觀。

Liberté Chan不久前升格人母，她表示，目前的生活需求已有改變，這棟在疫情期間作為避風港的派對豪宅「並不適合迎接新生兒」。

資料顯示，這棟豪宅由Liberté Chan母親、設計師兼開發商Angie Thornbury所建。Liberté Chan母親已於2020年去世。她表示，母親在社交圈是非常活躍的女強人，曾替許多名人、運動明星及其他洛杉磯頂級人物打造娛樂住宅。她補充，「母親總是派對中的靈魂人物。」

Liberté Chan表示，這棟擁有四間臥室的住宅，是母親在2000年代初期的設計作品；除她本人外，過去只曾租給客人居住。她還說，母親在這棟具有熱帶風情的現代住宅上「毫不吝嗇」。根據房產經紀Joyce Rey和Katia Miramontes說法，該屋社區是日落大道地區最受歡迎社區之一。

她說，自從父親生病後，母親便將重心轉向照顧父親，而不是完成這棟房子的所有工程。該豪宅後來由Liberté Chan接手，完成多項重要升級，包括水電與瓦斯、室內裝修、安全系統，以及健身房、主臥室與廚房等空間的改善。

目前，Liberté Chan仍在KTLA電視台擔任兼職氣象主播，同時也在社群媒體分享有關健康生活與產後復原的內容。

根據地產資料，這棟住宅的底層呈開放式格局，搭配光亮室內裝潢，下方還有兩層地下樓層，專為娛樂設施及活動設計。最上層的主臥套房，設有泡澡浴缸與圓形華蓋床，面向洛杉磯的城市景觀。這一層還有另一間臥室以及泳池區。地下樓層設兩間臥室，以及健身房、濕吧台、戶外廚房，還有一座配鋼管舞台與包廂座位的家庭劇場。

值得一提的是，這棟房子還擁有可用作衣櫥的緊急避難室，以及在中層的防火室，該房間由混凝土和鋼材建成。底層還有幾個可移動天窗，透過它們可以俯瞰酒窖和吧台。

Liberté Chan說，她不僅是個翻修房屋的人，所有這些，都是她全心全意投入的項目。

從室內欣賞洛杉磯全景。（Mansion Global截圖）
從室內欣賞洛杉磯全景。（Mansion Global截圖）
Liberté Chan在洛杉磯KTLA電視台擔任兼職氣象主播。（KTLA截圖）
Liberté Chan在洛杉磯KTLA電視台擔任兼職氣象主播。（KTLA截圖）
位地下樓層的家庭小劇場。（Mansion Global截圖）
位地下樓層的家庭小劇場。（Mansion Global截圖）

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