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房貸利率全面上升 30年固定貸款利率6.500%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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5月5日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋）
5月5日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋）

2025年5月5日當周，房貸利率全面上升，其中30年期固定抵押貸款利率攀升至6.500%。

此次上漲與近期的貿易與政策動態密切相關。根據最新公布的數據，美國3月貿易赤字創下新高，達到1405億美元，不僅高於市場預期的1376億美元，也大幅超出2月份的1232億美元。貿易赤字的擴大反映出企業在川普政府提出新一輪「對等關稅」政策前，加速進口商品，以規避潛在的成本上升。進口激增導致貿易逆差擴大，進一步加劇了市場對美國財政狀況及通脹壓力的擔憂。

近期，關於經濟衰退的討論也日益升溫。摩根大通在4月將2025年衰退的可能性提高至60%，而Apollo Global Management首席經濟學家托爾斯頓·斯洛克（Torsten Slok）則將今年的衰退概率評為90%。通常來說，經濟衰退會帶來股市波動，進而促使投資者將資金轉向政府債券，推高國債價格並使收益率下降，有助於降低房貸利率。

然而，洛杉磯加州大學經濟學家Clement Bohr指出，這次的情況可能有所不同。Bohr認為，這次可能引發衰退的因素同時也可能推高通脹，尤其是在貿易戰導致供應鏈中斷的情況下。他指出，這樣的通脹壓力可能會迫使聯準會（Fed）維持高利率，從而減少降息的可能性。這樣的背景下，房貸利率可能不會像以往那樣顯著下降，甚至可能保持穩定或繼續波動。博爾還表示，美國可能會經歷一個短暫且輕微的衰退，這對利率的影響將相對有限。

利率 加州大學 貸款

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