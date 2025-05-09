聖馬刁縣Hillsdale購物中心 轉型住商混合社區

Hillsdale購物中心將進行「重塑計畫」，構想成為一個綜合生活、工作和購物的場所。（截圖自Google Map）

北加聖馬刁(San Mateo)縣Hillsdale購物中心改造計畫朝環境評估邁進，專家指轉型勢在必行；上周二的社區會議上有超過140名居民參與，該項目的顧問－北加州 Sares Regis集團副總裁塔爾柯(Andrew Turco)表示，這座占地45英畝的購物中心必須適應崛起的網購文化。

塔爾柯說明，現代成功社區的趨勢，通常是零售業與更多混合用途的社區相結合，輔以豐富零售體驗和人們所尋求體驗的輔助功能，而Hillsdale並非例外。

被提議的「Hillsdale重塑計畫」構想成為一個生活、工作和購物的場所。重塑計畫目前處於預申請階段，預計拆除跨越32.66英畝的149萬平方呎現有商業空間和停車場，增加零售、辦公與住宅空間。

開發商提議在原址上建造超過200萬平方呎的零售和辦公空間，以及191萬平方呎的住宅開發項目。住宅包含1,392個單位，其中規劃15%為低於市場價格的可負擔住房。停車位則擴充至5,390個－增加近2,000個車位。

如果獲得批准，該項目可幫助聖馬刁實現州政府強制要求到2031年建造7,015個新住房單位的近20%。

社區會議上，居民們另外提出了對未來停車可用性、目前Trader Joe's 商店的狀況，以及最終將建造何類型住房的議題。

博漢農二世(David Bohannon II)的家族於1950年代開創了Hillsdale購物中心，他表示居民們充分地期望能與Trader Joe's達成協議，但不可能保證這裡一定會有Trader Joe's。

Hillsdale最初於1954年開放為露天購物中心，在1970年代被改造成封閉式雙層購物中心，並於2018年擴建北區廣場。

雖然最近的調查發現，遠端工作在灣區 比在全美其他地區更為普遍，但開發商表示，在Hillsdale計畫中納入辦公空間是對該地區經濟實力的長期投資。

塔爾柯說明，灣區將繼續是加州和全國的經濟驅動力，辦公空間是長期願景的一部分，並補充Hillsdale靠近加州火車、巴士線路、零售業和新住房，這些條件使Hillsdale成為未來辦公租戶的理想位置。

預計市規劃委員會和議會的審查將持續到今年底，可能延續至2026年。總體開發計畫可能至少需要兩年才能獲得批准，而動工預計還需要再等五年。