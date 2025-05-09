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棕櫚泉近千萬沙漠豪宅上市 坐擁巨石自然景觀

記者啟鉻／棕櫚泉報導
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南加內陸度假城市棕櫚泉，一棟融入周邊巨石沙漠景觀的現代風格住宅上市，售價近千萬美元。（自Redfin截圖）
南加內陸度假城市棕櫚泉，一棟融入周邊巨石沙漠景觀的現代風格住宅上市，售價近千萬美元。（自Redfin截圖）

南加可以盡情享受加州陽光的內陸度假城市棕櫚泉（Palm Springs），一棟融入周邊巨石沙漠景觀的現代風格住宅最近上市，售價近千萬美元。

據The Press-Enterprise報導，這座全新沙漠豪宅由建築師Jill Lewis設計，總價999萬5000美元，面積4658平方呎，分為兩層，並通過電梯和樓梯相連。住宅擁有四間臥室、五間浴室以及一個專用健身房。

根據地產文件紀錄，奢華住宅開發商紐霍夫（Jameson Neuhoff）在2020年8月通過一個有限責任公司以68萬5000美元的價格購買了位於守衛門禁區域Desert Palisades近半英畝土地。他還在Instagram上記錄了這棟住宅的建設過程。

他最近在發布的一張主臥室照片中寫道，框架自然景觀是設計重點，「讓自然景觀自己發聲是最優先目標」。

紐霍夫還聘請了景觀設計公司Hoerr Schaudt，旨在設計一個絕對卓越且無法複製的作品。該項目負責人John Hreno將當地材料融入景觀設計中，從巨石到適應沙漠的龍舌蘭、黃色脆灌木、墨西哥金刺木、沙漠珊瑚和蘆薈等植物。

這些植物圍繞著住宅的奢華戶外設施，包括無邊泳池、火坑、內建燒烤區以及多個露台區域，這些區域通過落地玻璃牆與住宅的開放式生活空間相連。

據房源資料描述︰「無縫地將建築與自然融為一體，設計融合了受日本影響的侘寂（wabi-sabi）哲學。」侘寂是一種欣賞不完美以及自然生長與衰退循環的哲學。它反映了一種對時間流逝、物品老化以及自然過程的接受和欣賞，強調物品的自然狀態，並喜歡表現材料的原始樣貌，如木材的紋理、石頭的粗糙感等。在這棟住宅中，侘寂的精神通過有機質感和原始材料的運用得以體現。

玻璃和燒焦木材的外立面開放進入一個空間，這裡的紅杉木天花板、義大利卡爾卡塔大理石和塔吉馬哈石（Calcutta and Taj Mahal stone）、法國橡木和石灰岩貫穿整個住宅。

在極簡風格的廚房中，一個大型島台帶有座位，與餐廳區域相通。一個大理石壁爐成為客廳的焦點。主臥套房設有靈感來自水療的浴室，擁有雕塑般的浸泡浴缸和步入式衣櫥，還設有一個酒吧。兩車位的停車庫讓整個房產更加完備。

豪宅餐室。（自Redfin截圖）
豪宅餐室。（自Redfin截圖）
豪宅內廳。（自Redfin截圖）
豪宅內廳。（自Redfin截圖）
從臥室可以觀看沙漠景觀。（自Redfin截圖）
從臥室可以觀看沙漠景觀。（自Redfin截圖）

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