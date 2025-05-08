芭芭拉辛納屈內陸莊園最後住所 225萬元成交

院落一角；示意圖。（取自Bennion Deville Homes）

美國演藝女星芭芭拉辛納屈（Barbara Sinatra）位於南加 州內陸幻象莊（Rancho Mirage）的最後住所，2024年上市後在近日以225萬美元成交，歷經三度轉手終於有成。這棟歷史與名人光環兼具的住宅，不僅見證了一段傳奇婚姻，也反映出南加高端住宅市場的變化軌跡。

據來自Mansion Global報導。這棟房產於2024年1月掛牌上市，開價240萬美元，2025年4月初進入合約階段，並於近日正式完成交易。根據房地產資訊平台Zillow資訊，該住宅由Bennion Deville Homes公司經紀人Kymberly Dias與David Tallman代理上市，買方則由Ferretti Real Estate Group代表，沒有透露更進一步資訊。

豪宅位於幻象莊Morningside高爾夫社區，座落於一處環狀街道，臨近人工湖，擁有由高爾夫傳奇人物尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的球場景觀，四周環繞Santa Rosa Mountains，與聖哈辛多山（San Jacinto Mountains）壯觀山景。整體面積達3597平方英尺，室內設有三間臥室、一間挑高白色洗刷木天花板的大客廳、一間設有天窗的起居室（sitting room），以及地面鑲嵌S字樣馬賽克圖騰，象徵Sinatra姓氏。

豪宅戶外空間亦為一大亮點，包括環繞式露台、配備泳池與水療池的日光甲板，以及寬敞的戶外用餐區，為休閒娛樂營造理想環境。

豪宅女主人芭芭拉辛納屈是傳奇男歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的第四任妻子。她早年成長於密蘇里州 ，曾是模特兒與拉斯維加斯秀場女郎，這段婚姻是她的第三段婚姻。兩人於1976年在河濱縣幻象莊成婚，婚後共同居住在當地Tamarisk鄉村俱樂部內的莊園Sinatra Compound，地址位於Wonder Palms Road，後更名為Frank Sinatra Drive。Frank Sinatra在1957年自棕櫚泉（Palm Springs）搬遷至幻象莊，當時他剛結束與影星Ava Gardner的六年婚姻。