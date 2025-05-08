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芭芭拉辛納屈內陸莊園最後住所 225萬元成交

記者啟鉻／洛杉磯報導
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院落一角；示意圖。（取自Bennion Deville Homes）
院落一角；示意圖。（取自Bennion Deville Homes）

美國演藝女星芭芭拉辛納屈（Barbara Sinatra）位於南加州內陸幻象莊（Rancho Mirage）的最後住所，2024年上市後在近日以225萬美元成交，歷經三度轉手終於有成。這棟歷史與名人光環兼具的住宅，不僅見證了一段傳奇婚姻，也反映出南加高端住宅市場的變化軌跡。

據來自Mansion Global報導。這棟房產於2024年1月掛牌上市，開價240萬美元，2025年4月初進入合約階段，並於近日正式完成交易。根據房地產資訊平台Zillow資訊，該住宅由Bennion Deville Homes公司經紀人Kymberly Dias與David Tallman代理上市，買方則由Ferretti Real Estate Group代表，沒有透露更進一步資訊。

豪宅位於幻象莊Morningside高爾夫社區，座落於一處環狀街道，臨近人工湖，擁有由高爾夫傳奇人物尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的球場景觀，四周環繞Santa Rosa Mountains，與聖哈辛多山（San Jacinto Mountains）壯觀山景。整體面積達3597平方英尺，室內設有三間臥室、一間挑高白色洗刷木天花板的大客廳、一間設有天窗的起居室（sitting room），以及地面鑲嵌S字樣馬賽克圖騰，象徵Sinatra姓氏。

豪宅戶外空間亦為一大亮點，包括環繞式露台、配備泳池與水療池的日光甲板，以及寬敞的戶外用餐區，為休閒娛樂營造理想環境。

豪宅女主人芭芭拉辛納屈是傳奇男歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的第四任妻子。她早年成長於密蘇里州，曾是模特兒與拉斯維加斯秀場女郎，這段婚姻是她的第三段婚姻。兩人於1976年在河濱縣幻象莊成婚，婚後共同居住在當地Tamarisk鄉村俱樂部內的莊園Sinatra Compound，地址位於Wonder Palms Road，後更名為Frank Sinatra Drive。Frank Sinatra在1957年自棕櫚泉（Palm Springs）搬遷至幻象莊，當時他剛結束與影星Ava Gardner的六年婚姻。

辛納屈在丈夫Frank Sinatra過世後不久，就在2000年購下這棟Windemere Court的房產，並一直居住到她2017年辭世，享壽90歲。此後，該房產於2018年首次以不到100萬美元轉手，2021年又因新冠疫情期間房價飆升，以180萬美元再次成交，這次的225萬美元售價反映出當地房市可能逐步回穩。

出售豪宅所在街區圖。（取自Mansion Global）
出售豪宅所在街區圖。（取自Mansion Global）
豪宅後院景觀；示意圖。（取自Bennion Deville Homes）
豪宅後院景觀；示意圖。（取自Bennion Deville Homes）

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