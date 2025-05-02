美經濟增長疲軟 房貸利率全面走跌

4月28日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋）

2024年4月28日當周，各期房貸利率 普遍下跌，跌幅介於0.25%至0.4%之間，其中30年期固定抵押貸款 利率降至6.375%。這一變化可能與近期公布的四份經濟報告有關，這些報告顯示了美國經濟增長的疲軟跡象，可能會對未來的房貸利率走勢產生影響。

首先，美國3月商品貿易赤字激增至創紀錄的1620億美元。這表明，美國對外貿易的不平衡情況持續加劇，可能對美元及利率政策產生長期壓力。與此同時，批發庫存小幅增至9080億美元，而零售庫存則下降至8058億美元，反映出消費者需求的微弱回升。

此外，Case-Shiller 20城市房價 指數顯示，2月房價年增長為4.5%，低於1月的4.7%及市場預期的4.8%。顯示美國房價增速放緩，可能受到利率上升和消費者信心下降的影響。與此同時，經濟評議會（Conference Board）公布的消費者信心指數，4月降至86，較3月的93.9及預期的87.3有所下降，顯示出消費者對未來經濟前景的悲觀情緒加重。

經濟評議會資深經濟學家吉查德（Stephanie Guichard）警告，預計未來六個月內會有更多的消費者面臨失業，並指出對未來收入的負面預期首次出現，表明經濟憂慮已蔓延至個人層面。