閒置多年 洛克威採石場擬建千個經濟房 20%供低收戶使用

洛克威採石場複墾計畫。（取自City of Pacifica官網）

一家房地產 公司提議：利用加州 的「建商補救措施」，在Pacifica長期閒置的洛克威採石場(Rockaway Quarry)建造至少1020套經濟適用房；在不符合州住房法律的城市，「建商補救措施」允許開發商豁免當地分區規定。

如果該項目實現了， Pacifica－曾多次拒絕該地點開發提案的城市－可能將完成州府強制要求於2031年前建造1,892個住房單位的一半；洛克威採石場自1987年以來一直閒置，過去的開發提案未能獲得市議會批准。

洛克威採石場的業主兼開發商Preserve @ Pacifica, LLC表示，最初在2016年尋求於該地點開發混合用途項目，但最終被公投措施阻止。2018年，開發商提交了採石場復墾許可申請，經過六年的審查，市議會在2024年末拒絕了該申請。

Preserve @ Pacifica, LLC公布了位於洛克威海灘(Rockaway Beach)附近的海岸山脊住宅項目，將其定位為「缺失的中間層」社區，約80%的單位針對中等收入家庭，其餘20%則限定由低收入 居民使用。

開發商解釋，「缺失的中間層」是指收入高而無法申請傳統低收入住房、但又無法負擔市場價格住房的人－通常是教師、警察和急救人員等工作者。

聖馬刁(San Mateo) 2024年的收入限制，將單身人士的中位數收入定為13萬600美元，低收入則為10萬9000美元以下。根據Zillow的數據，在過去一年中，擁有主要生技和科技中心的聖馬刁，平均房價為160萬美元。

Pacifica市經理Kevin Woodhouse本周確認市政府已收到採石場地點的初步申請，並將根據州法律處理。開發商有六個月時間正式提交申請，然後才能上呈規畫委員會，最終交由市議會審議。

建商補救措施是加州住房法的一部，允許開發商在住房計畫不足的城市中豁免當地分區規則，前提是開發項目至少應包含20%的經濟適用房。不合規的城市將面臨失去州和聯邦資金的風險。