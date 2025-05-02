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打造理想家居書房 間接燈光、精緻配件添美感

記者啟鉻／洛杉磯報導
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家居書房配件不僅能增添視覺美感，還能提升舒適度和功能性。（pexels截圖）
家居書房配件不僅能增添視覺美感，還能提升舒適度和功能性。（pexels截圖）

據高端房地產平台Mansion Global的最新家居書房設計資訊，在現代家庭中，書房不僅僅是放置書籍的地方，它更是為閱讀、學習和思考創造的一個專屬空間。如何設計一個理想的家居書房，讓它既美觀又實用，成為一個既能展示書籍收藏，又能讓人輕鬆放鬆的空間，是許多家庭主人在裝修過程中需要考慮的重要問題。

設計師哈莉森（Michelle Morgan Harrison）提到，書房氛圍可隨著使用者的需求而變化，有的人可能偏好明亮輕快的設計，有的人則喜歡溫馨昏暗的環境。她通常選擇較為柔和的顏色作為背景，創造一個適合閱讀的空間。她說︰「我們偏愛更為精緻、色調豐富的顏色，如橄欖綠、海軍藍、白蘭地色和茄紫色，這些顏色的深度與質感為靜謐的閱讀提供完美背景。」這些色彩不僅有助於提升書房的氛圍，還能讓人集中注意力，享受每一刻的閱讀時光。

對於書房的設計，設計師祖柏（Bob Zuber ）認為，最重要的是首先確定這個空間的使用目的。部分書房的焦點可能是書籍的展示，而有些則更像是一個私密的避風港，書籍和裝飾品則成為背景的一部分。他認為，應該留出一些空白的書架空間，這種靈活的設計不僅有助於藏書的發展，也能隨著使用者需求的變化而調整。

此外，一些設計師還認為，選擇木質或油漆的書架有時候也會受預算的影響。如果選擇壁紙、油漆表面和護牆板代替深色木材，書房會顯得更加輕盈，同時成本也會相對較低。這樣的設計既能保持舒適溫暖的感覺，又不會讓整個空間顯得過於沉重。

家裡設計一個舒適的書房，家具選擇至關重要。書房的座椅應該提供極高的舒適度，設計師推薦使用柔軟且色調豐富的面料，例如羊毛氈或羊絨。這樣的材質不僅能提供極致的舒適感，還能讓空間更具溫馨感。設計師Jennifer Laouari提到：「我們特別注重座椅的舒適度，讓人可以長時間坐下來放鬆。」

家居書房的照明設計也是打造完美閱讀空間的關鍵之一。設計師建議使用分層照明來提升氛圍，避免單一光源過於刺眼。Laouari指出，書房最好避免使用內嵌式燈具，而是選擇吊燈或落地燈，這樣能提供更柔和的光線，並增強整體氛圍。

在書房中，配件不僅能增添視覺美感，還能提升舒適度和功能性。精緻的藝術品、花瓶以及具有設計感的小物件能為書房增添層次感。Laouari建議使用質感較強的收納盒，如鱷魚皮或皮革製品，來收納零散的小物件，讓空間保持整潔並更具設計感。此外，柔軟的枕頭和羊絨毯也是不可或缺的配件，它們能為座椅增添額外的舒適感，並讓整個書房更具溫暖感。

儘管家居書房通常是一個安靜、專注的空間，設計師認為，適當的趣味性和創意可以讓書房更具吸引力和趣味性。設計師祖柏回憶︰「我們曾經設計過一些項目，書房的入口是隱藏的門，看起來就像一排書架，這樣的設計既有趣又充滿神秘感。」

家居書房不僅是放置書籍的地方，更是為閱讀、學習和思考創造的一個專屬空間。（Man...
家居書房不僅是放置書籍的地方，更是為閱讀、學習和思考創造的一個專屬空間。（Mansion Global截圖）
家居書房更像是一個私密的避風港。（Mansion Global截圖）
家居書房更像是一個私密的避風港。（Mansion Global截圖）

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