60屆巴沙迪那展示屋「鮑爾莊園和花園」開放 令人驚豔
坐落於五英畝綠意盎然、幽靜宜人的土地上，占地超過1萬5000平方呎的鮑爾莊園和花園「Bauer Estate & Gardens」今年榮登第60屆「巴沙迪那展示屋」（Pasadena Showcase House of Design），成為歷屆規模最大的展示屋之一。
「Bauer Estate & Gardens」莊園於1928年建成，也是著名建築師 Reginald D. Johnson 最具代表性的作品，由Gamble House知名建商 Peter Hall 為南加州愛迪生公司（Southern California Edison）執行長 Harry Bauer 及其夫人 Alice（曾任洛縣植物園理事會主席）所建。
園區內的廣闊花園精緻典雅，令人驚豔，出自女性景觀設計先驅 Katherine Bashford，其知名作品包括 Thornton Gardens 及沛普丹大學（Pepperdine University）校園。整座莊園自建成以來僅由兩個家族擁有與維護，並於2012年被巴沙迪那市列入歷史設計花園研究報告中，現正納入全國歷史名錄（National Register of Historic Places）之規畫名單內。
該莊園彷彿一處私密的綠意公園，擁有寬廣草坪、橡樹成蔭、熱帶植物、玫瑰花園與地中海式露台。主屋後方為一座夢幻泳池，設有男女更衣室的泳池小屋，沿著泳池後方的林木，還藏有一座南北向的網球場。莊園南側的環形車道通往隱密的車庫區，設有四車車庫，另配有客房、工作坊及園丁盥洗設施。
主屋內部擁有18個空間寬敞、比例協調的主要房間，其中10間設有燃木壁爐。無論是木作還是灰泥線板，都展現了細膩工藝，地板則鋪設隨機寬度的原木地板，熠熠生輝。主樓設有氣派非凡的接待空間，其中包括大型的下沉式客廳，與南側露台及泳池相連；餐廳、早餐室、圖書室與家庭室也各自設有壁爐。此外，該樓層還有三間臥室、一間壁爐休憩室、兩間浴室，以及多處服務空間，包括員工用早餐室、管家備餐間與插花室等。二樓則配置四間家庭臥室與專屬浴室、書房及保姆套房，適合多代家庭居住。
「Bauer Estate & Gardens」曾多次出現在書籍、雜誌、影視作品中，堪稱是歷史傳承與建築藝術的完美結合。近百年後，這座建築終於以第60屆巴沙迪那展示屋之姿，首次對外開放，並由30位傑出室內與景觀設計師攜手呈現當代生活美學與設計趨勢。
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