我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

60屆巴沙迪那展示屋「鮑爾莊園和花園」開放 令人驚豔

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莊園坐落於五英畝土地上。（巴沙迪那展示屋協會）
莊園坐落於五英畝土地上。（巴沙迪那展示屋協會）

坐落於五英畝綠意盎然、幽靜宜人的土地上，占地超過1萬5000平方呎的鮑爾莊園和花園「Bauer Estate & Gardens」今年榮登第60屆「巴沙迪那展示屋」（Pasadena Showcase House of Design），成為歷屆規模最大的展示屋之一。

「Bauer Estate & Gardens」莊園於1928年建成，也是著名建築師 Reginald D. Johnson 最具代表性的作品，由Gamble House知名建商 Peter Hall 為南加州愛迪生公司（Southern California Edison）執行長 Harry Bauer 及其夫人 Alice（曾任洛縣植物園理事會主席）所建。

園區內的廣闊花園精緻典雅，令人驚豔，出自女性景觀設計先驅 Katherine Bashford，其知名作品包括 Thornton Gardens 及沛普丹大學（Pepperdine University）校園。整座莊園自建成以來僅由兩個家族擁有與維護，並於2012年被巴沙迪那市列入歷史設計花園研究報告中，現正納入全國歷史名錄（National Register of Historic Places）之規畫名單內。

主屋內部擁有18間主要房間。（記者朱敏梓/攝影）
主屋內部擁有18間主要房間。（記者朱敏梓/攝影）
整個莊園彷彿一處私密的綠意公園。（記者朱敏梓/攝影）
整個莊園彷彿一處私密的綠意公園。（記者朱敏梓/攝影）

該莊園彷彿一處私密的綠意公園，擁有寬廣草坪、橡樹成蔭、熱帶植物、玫瑰花園與地中海式露台。主屋後方為一座夢幻泳池，設有男女更衣室的泳池小屋，沿著泳池後方的林木，還藏有一座南北向的網球場。莊園南側的環形車道通往隱密的車庫區，設有四車車庫，另配有客房、工作坊及園丁盥洗設施。

主屋內部擁有18個空間寬敞、比例協調的主要房間，其中10間設有燃木壁爐。無論是木作還是灰泥線板，都展現了細膩工藝，地板則鋪設隨機寬度的原木地板，熠熠生輝。主樓設有氣派非凡的接待空間，其中包括大型的下沉式客廳，與南側露台及泳池相連；餐廳、早餐室、圖書室與家庭室也各自設有壁爐。此外，該樓層還有三間臥室、一間壁爐休憩室、兩間浴室，以及多處服務空間，包括員工用早餐室、管家備餐間與插花室等。二樓則配置四間家庭臥室與專屬浴室、書房及保姆套房，適合多代家庭居住。

「Bauer Estate & Gardens」曾多次出現在書籍、雜誌、影視作品中，堪稱是歷史傳承與建築藝術的完美結合。近百年後，這座建築終於以第60屆巴沙迪那展示屋之姿，首次對外開放，並由30位傑出室內與景觀設計師攜手呈現當代生活美學與設計趨勢。

房屋內的一處歐式噴泉。（記者朱敏梓/攝影）
房屋內的一處歐式噴泉。（記者朱敏梓/攝影）
室外泳池。（記者朱敏梓/攝影）
室外泳池。（記者朱敏梓/攝影）
占地超過1萬5000平方呎。（記者朱敏梓/攝影）
占地超過1萬5000平方呎。（記者朱敏梓/攝影）
「Bauer Estate & Gardens」成為歷屆規模最大之一的巴沙迪那展...
「Bauer Estate & Gardens」成為歷屆規模最大之一的巴沙迪那展示屋。（巴沙迪那展示屋協會）

加州 植物園 鮑爾

上一則

顛覆認知 研究發現常吃雞鴨增加罹癌與死亡風險

下一則

蒙市Pacific Plaza時尚精品公寓 限量折扣1.5萬元

延伸閱讀

Jack in the Box將關200分店 擬售Del Taco

Jack in the Box將關200分店 擬售Del Taco
南加台大校友會 捐巴沙迪那消防局1.7萬元

南加台大校友會 捐巴沙迪那消防局1.7萬元
谷歌攜YouTube 捐300萬助野火災區重建

谷歌攜YouTube 捐300萬助野火災區重建
Google與YouTube捐300萬 助巴沙迪那學區災後復原

Google與YouTube捐300萬 助巴沙迪那學區災後復原
新曙光音樂會5月4日登場 表揚防災英雄 黃煐媖新作向鄭達志醫師致敬

新曙光音樂會5月4日登場 表揚防災英雄 黃煐媖新作向鄭達志醫師致敬
巴沙迪那展示屋融入東方元素 華裔注入新活力

巴沙迪那展示屋融入東方元素 華裔注入新活力

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子選擇離開美國返回墨西哥，避免被拘留及遣返的風險。（NBC4）

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

2025-04-29 14:55

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要