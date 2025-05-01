60屆巴沙迪那展示屋「鮑爾莊園和花園」開放 令人驚豔

莊園坐落於五英畝土地上。（巴沙迪那展示屋協會）

坐落於五英畝綠意盎然、幽靜宜人的土地上，占地超過1萬5000平方呎的鮑爾 莊園和花園「Bauer Estate & Gardens」今年榮登第60屆「巴沙迪那展示屋」（Pasadena Showcase House of Design），成為歷屆規模最大的展示屋之一。

「Bauer Estate & Gardens」莊園於1928年建成，也是著名建築師 Reginald D. Johnson 最具代表性的作品，由Gamble House知名建商 Peter Hall 為南加州 愛迪生公司（Southern California Edison）執行長 Harry Bauer 及其夫人 Alice（曾任洛縣植物園 理事會主席）所建。

園區內的廣闊花園精緻典雅，令人驚豔，出自女性景觀設計先驅 Katherine Bashford，其知名作品包括 Thornton Gardens 及沛普丹大學（Pepperdine University）校園。整座莊園自建成以來僅由兩個家族擁有與維護，並於2012年被巴沙迪那市列入歷史設計花園研究報告中，現正納入全國歷史名錄（National Register of Historic Places）之規畫名單內。

主屋內部擁有18間主要房間。（記者朱敏梓/攝影） 整個莊園彷彿一處私密的綠意公園。（記者朱敏梓/攝影）

該莊園彷彿一處私密的綠意公園，擁有寬廣草坪、橡樹成蔭、熱帶植物、玫瑰花園與地中海式露台。主屋後方為一座夢幻泳池，設有男女更衣室的泳池小屋，沿著泳池後方的林木，還藏有一座南北向的網球場。莊園南側的環形車道通往隱密的車庫區，設有四車車庫，另配有客房、工作坊及園丁盥洗設施。

主屋內部擁有18個空間寬敞、比例協調的主要房間，其中10間設有燃木壁爐。無論是木作還是灰泥線板，都展現了細膩工藝，地板則鋪設隨機寬度的原木地板，熠熠生輝。主樓設有氣派非凡的接待空間，其中包括大型的下沉式客廳，與南側露台及泳池相連；餐廳、早餐室、圖書室與家庭室也各自設有壁爐。此外，該樓層還有三間臥室、一間壁爐休憩室、兩間浴室，以及多處服務空間，包括員工用早餐室、管家備餐間與插花室等。二樓則配置四間家庭臥室與專屬浴室、書房及保姆套房，適合多代家庭居住。