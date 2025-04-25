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房貸利率全面上漲 聯準會官員：不會因政治干預降息

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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4月21日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）
4月21日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）

4月21日當周，各期房貸利率較上周全面上漲，30年期固定抵押貸款利率為6.625%。儘管川普總統抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾並施壓降息，但聯準會官員們最新發言顯示，聯準會並不會屈服於政治干預，將繼續專注於通脹控制和經濟穩定，並將根據數據和經濟形勢作出政策調整。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）22日強調，聯準會的公信力是其「最寶貴的資源」。他說：「我們所做的，所說的，並不是隨便而言，而是基於堅實的證據。」

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，目前還不清楚川普總統徵收的關稅將如何影響短期借貸成本，並進一步推動通脹和經濟的走向。他說：「現在判斷利率的走向還為時過早。」他的觀點在聯準會高層中得到廣泛認同，並且可能會促使聯準會在兩周後的利率決策會議上維持現狀。

Kashkari認為僅僅依靠關稅本身不太可能加速通脹的回升，但近期的高通脹水平讓美聯儲無法忽視這一風險。他提到，關稅可能會減緩經濟增長，而這兩者的組合將對美聯儲造成「壓力」，因為美國央行無法同時應對上升的通脹和日益增加的失業率。

談到川普對鮑爾施加壓力要求降息的問題，Kashkari強調，貨幣政策的獨立性是美國經濟成功的基石。他堅決反對川普及其政府內其他人士認為聯準會的決策是出於政治考量的說法。他表示，聯準會會將焦點放在兩大目標上–物價穩定和充分就業，而非政治因素。

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