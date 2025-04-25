鋼鐵大王傳人 比佛利山莊豪宅5175萬售出

圖為日前以5175萬美元成交的豪宅。（Mansion Global截圖）

Mansion Global報導，加州比佛利山 莊（Beverly Hills）的一棟豪宅，日前以5175萬美元成交，成為自2020年以來該市最貴住宅交易。

這筆交易的賣方是投資人保羅（Stephen Paul）與妻子Nancy Paul。保羅是鋼鐵世家繼承人，其家族創辦Ampco-Pittsburgh鋼鐵公司，且為美國職業美式足球大聯盟（NFL）匹茲堡鋼人隊（Pittsburgh Steelers）的合夥人之一。保羅目前擔任總部位洛杉磯的私募股權公司Laurel Crown Partners的管理合夥人。這棟豪宅最初是在2024年10月以6200萬美元上市。

買方身分尚未公開，據報導Christie's International Real Estate Southern California的基爾曼（Aaron Kirman）與Carolwood Estates的梅伊（Linda May）共同代理該房產的上市，而Compass的Carl Gambino和John Bercsi則代表買方。

這座豪宅擁有五間臥室，室內面積達1萬2300平方呎。保羅夫婦2006年以855萬美元購入該地產，並在拆除原有建築後，邀請建築師Howard Backen設計新住宅。該建築師以設計納帕谷(Napa Valley)酒莊和名人住宅聞名，曾為好萊塢大亨Jeffrey Katzenberg打造的住宅，2020年以1億2500萬美元售出。

此次交易發生在豪華房地產 市場回暖背景下。根據房地產估價公司Miller Samuel數據，2024年第四季度，比佛利山莊的獨立住宅銷售量，較去年同期增長70.4%。同時，該區域的獨立屋中位數，也同比上漲21.1%。