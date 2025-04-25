AI榮景帶動灣區豪宅市場持續火熱 聖塔克拉拉縣受益最多

聖塔克拉拉是興盛AI下的主要受益者，擁有當前灣區最熱的房地產市場。（取自pexels.com）

根據灣區房地產 專業人士的說法，房地產市場在2025年第一季度走強，主要受AI科技繁榮推動，然而大多數在3月完成的交易是在2月簽約的，那時川普政府所致的混亂尚未發生。

截至4月，整個灣區的房源均有所增加；根據Compass彙編的NorCal MLS Alliance數據，在東灣–包括屋崙(Oakland)、柏克萊(Berkeley)、比德蒙(Piedmont)、阿拉米達(Alameda)、艾姆瑞維爾(Emeryville)、奧伯尼(Albany)、肯辛頓(Kensington)、艾爾賽利度(El Cerrito)和列治文(Richmond)–活躍與即將上市的房源同比增長48%，是過去四年來4月份的最高水平；相比之下，舊金山 僅同比增長7%。

根據Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)的說法，舊金山的房價比去年上漲了2%，房屋銷量也增加了8.5%，雖然舊金山市場尚未恢復到疫情前的水平，但總體而言相當穩定。

根據舊金山灣區Compass首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)的說法，豪宅市場依然火熱；截至4月初，舊金山和聖荷西(San Jose)都會區錄入104筆超過500萬美元的交易，較2月份相比增長82%，較2024年3月同比增長65%。

卡萊爾表示，聖塔克拉拉縣(Santa Clara)是興盛AI下的主要受益者，擁有灣區最熱烈的市場，也是全國最火熱的市場之一，並指出該地區3月份的豪宅銷售同比增長了115%。

聖塔克拉拉縣兩座城鎮的房市價格急劇上漲；在巴洛阿圖(Palo Alto)，獨立屋的中位價格已達到420萬美元，在洛斯阿圖(Los Altos)則高達570萬美元，而高昂的金額並未抑制買家需求，在這兩座城市的房屋平均只在市場上停留約一周。

Redfin最近的一份報告強調，與其他美國主要都會區相比，灣區賣家更可能取得高於要價的成交價。該報告的首位是聖荷西，今年2月售出的房屋中有67.1%的售價超過要價，其次是屋崙，有57.7%的房屋售價高於要價，舊金山以57.2%緊隨其後。

在舊金山的Sunset、Parkside和Golden Gate Heights社區，過去一年有84%的房源以高於要價的價格售出。

隨著利率略有下降，即使面臨關稅議題，市場保持熱度的希望仍存在。自2023年底以來，強勁股市的表現總體上增加了消費者的財富，促進了當地消費。