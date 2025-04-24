女星克莉絲汀娜蕾奇住近1年銀湖房產 售417.5萬

出售房產外觀。（Mansion Global截圖）

好萊塢 女明星克莉絲汀娜蕾奇（Christina Ricci）最近將居住不到一年房產掛牌上市，要價超過400萬美元。這棟住宅位於洛杉磯銀湖社區（Silver Lake），是一個充滿藝術氛圍且多元化的社區，位於市區東北部，靠近好萊塢和西好萊塢。該社區名稱來自於一個人造湖泊名為銀湖，成為當地地標之一，吸引很多居民和遊客前來觀光 。

據Mansion Global報導，女星蕾奇不到一年前以400萬美元購入這棟現代風格住宅後，現在準備以417萬5000美元出售這棟房產。這棟兩層樓的房子位於蘭達街（Landa Street )的一處坡地上，擁有玻璃牆和開放空間，提供了廣闊的城市景觀。根據掛牌代理人蓋茲（Lorrain Getz）的說法，這棟房子的設計完全是為了享受美麗的景觀，並且擁有銀湖區最美的景色之一。她說，從地板到天花板的玻璃牆框住了壯麗的全景，而屋頂露台更是將這些景觀提升到另一個層次。

出售房產外景。（Mansion Global截圖）

這棟建於2018年的銀湖住宅占地3396平方英尺，首層主要是開放式公共空間，二層則設有三間臥室。房屋的後方擁有五層的戶外空間，包括泳池甲板、客廳外的露台、主臥室外的陽台以及擁有獨立遮蔽露台的大型屋頂甲板。這棟住宅位於一個死巷，但根據蓋茲的說法，出行並不閉塞，輕鬆可達社區的零售區。

蕾奇在八個月前以400萬美元購買了這棟房子，並在不久後將她位於伍蘭岡（Woodland Hills）的前一處房產掛牌出售。據房地產科技公司Compass消息，這位女星希望再次搬家，以便照顧一位不幸在寶馬山花園大火中失去家園的家庭成員。

這位現年45歲的好萊塢女明星，最近因其備受讚譽的演藝生涯獲得好萊塢星光大道上的一枚星星標誌。她於1980年2月12日出生在聖塔蒙尼卡，並在紐約州 長大。她的演藝生涯始於1990年代初期，當時她在多部電影中扮演了深刻且獨特的角色，迅速成為青少年影星。

她最著名的早期作品之一是1991年的The Addams Family，她在其中飾演的Wednesday Addams一角，憑藉其幽默且略帶陰暗的個性，使她迅速成為當時最具代表性的青少年角色之一。這一角色也讓她在後來的續集Addams Family Values中再次亮相，進一步鞏固了她在影視圈地位。她還因1995年的電影Casper中飾演的角色受到廣泛喜愛。除了電影，他在電視劇領域也有不錯的表現。