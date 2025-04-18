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30年期房貸漲至6.5% 通脹放緩 不確定性增

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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4月14日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.500%。(佳信貸款-劉豔秋)
4月14日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.500%。(佳信貸款-劉豔秋)

4月14日當周，30年期固定抵押貸款利率較上周有所上漲，達到6.500%，其他房貸利率則維持不變。

美國勞工統計局上周報告顯示，3月消費者物價指數（CPI）季節性調整後下降0.1%，使12個月通脹率降至2.4%，較2月的2.8%有所回落。排除食品和能源等項目的核心通脹年增率為2.8%，比上月增長0.1%，這是自2021年3月以來的最低核心通脹率。

該報告發布的前一天，總統川普宣布推遲執行對數十個國家的部分關稅，決定維持對所有進口商品徵收10%的普遍關稅，並設立90天的談判窗口期，期間白宮將進行更高關稅的談判。

儘管川普曾以降低通脹為選舉承諾，但2025年初通脹未見降低。川普仍呼籲美國聯準會（Fed）降低利率，但聯準會官員對如此多的政策不確定性表示謹慎。市場預計，聯準會可能會等到6月再進行降息。

由於關稅政策的性質，多數經濟學家預計通脹將顯著上升，但隨著川普開放了談判窗口，這一預期變得不那麼明確。

CPI報告發布後，期貨市場對利率的預期基本保持不變，交易者預計到年底前將進行三至四次降息。

利率 川普 關稅

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